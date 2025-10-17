Puerto Real participa en Greencities y Ciudades que Caminan

Puerto Real ha estado presente este mes de octubre en dos importantes encuentros nacionales sobre sostenibilidad y diseño urbano: Greencities en Málaga y el XII Congreso Ciudades que Caminan en La Línea de la Concepción.

En Greencities, el mayor foro de inteligencia y sostenibilidad urbana en España, representantes municipales como el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José A. Montilla, y la concejala Virginia Mena, compartieron experiencias y exploraron nuevas herramientas tecnológicas para avanzar hacia una ciudad más resiliente, eficiente y sostenible.

Se destacó la importancia de plataformas de colaboración y datos compartidos, como el uso de detectores en aliviaderos del sistema de saneamiento, que permitirán tomar decisiones más precisas para minimizar el impacto ambiental.

En el Congreso Ciudades que Caminan, los ediles José A. Montilla e Iván Canca, participaron en conferencias y talleres sobre baja densidad, renaturalización y restricciones al tráfico. Se abordaron los retos del centro urbano de Puerto Real, caracterizado por calles estrechas y un alto flujo de vehículos, y se plantearon soluciones para mejorar la movilidad y recuperar espacios para las personas.

La Red de Ciudades que Caminan promueve entornos urbanos inclusivos, saludables y pensados para todas las edades, donde el diseño urbano favorezca la salud mental y la calidad de vida. Puerto Real reafirma así su compromiso con la transformación urbana, la sostenibilidad y la mejora de los servicios a la ciudadanía.