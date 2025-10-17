Las instalaciones deportivas de Puerto Real recuperan la normalidad tras el cierre del pasado fin de semana

Después de que el pasado fin de semana se cerrasen las instalaciones deportivas de Puerto Real por falta de personal, un acuerdo alcanzado esta semana entre el Ayuntamiento y la plantilla de empleados públicos, que implica, entre otras medidas, la incorporación de tres nuevos empleados, permitirá que se recupera la actividad.

Según ha explicado la concejala de Deportes, Virginia Mena, “este fin de semanas, y de ahora en adelante, las instalaciones deportivas funcionarán con normalidad”. La edil ha reconocido que el Ayuntamiento de Puerto Real en general, y la delegación de Deportes en particular, tiene un “problema” con el número de empleado disponibles y los horarios de estos.

Ha recordado lo que ya había trasladado a los representantes de los clubes locales: la jornada laboral ordinaria del Ayuntamiento Puerto Real es de 35 horas semanales, de lunes a viernes, a turnos de mañana o de tarde, lo que implica que durante los fines de semana en los que obligatoriamente se celebran las competiciones deportivas oficiales no exista personal municipal que obligatoriamente deba prestar dichos servicios.

“Hay que hacer un cambio de jornada laboral porque no se pueden realizar más de 80 horas extraordinarias al año, y al ser tan pocos trabajadores ese tope se alcanza enseguida”, reconoce.

Sobre la premura con la que se informó a los clubes del cierre de las instalaciones, la edil ha relatado que fue el pasado miércoles cuando, tras una reunión de los trabajadores, informaron de que no iban a continuar realizando más horas extraordinarias, debido a la incertidumbre que hay para poder cobrarlas luego.

Ha sido esta semana cuando se han celebrado distintas reuniones con la plantilla de trabajadores, a la que la edil agradece su disposición a colaborar, junto a la delegación de Recursos Humanos, para “llegar a un acuerdo de jornada especial o irregular, que no estaba estipulada en la actuar Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.

Así, según ha explicado Mena, “se ha conveniado esta jornada y se va a trabajar por turnos de mañana, tarde y fin de semana, aunque hay que seguir trabajando para ampliar la plantilla, ya que el área de Deportes necesita 30 trabajadores y solo hay 12”.

De momento se han contratado a tres nuevos empleados con el objetivo de aliviar la carga de una plantilla que se encuentra ahora a la mitad de sus necesidades. Eso permitirá que se recupera la normalidad en las salas de bario (512 y Río San Pedro), en los complejos deportivos (Paco Gallego y José María Colorado) y en el campo de fútbol del IES Virgen del Carmen.

Sin sanciones para los clubes

La delegada de deportes también ha explicado que, la pasada semana, cuando se tomó la decisión de no abrir las instalaciones, se optó por, además de comunicarlo a los clubes, se avisó a las distintas federaciones deportivas de que se decretaba “un cierre masivo”. Todo ello con el objetivo de que fuese el Ayuntamiento quien asumiese las consecuencias sin que esto acarrease sanciones para los clubes que estaban incumpliendo con la obligatoriedad de celebrar partidos de competición ya fijados. “Afortunadamente no se han recibido sanciones, algo de lo que nos alegramos porque había clubes que tenían que disputar muchos partidos”, dice Mena.