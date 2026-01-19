Puerto Real no acudirá a FITUR 2026 en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Puerto Real anuncia que suspende su participación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) 2026, prevista para esta semana en Madrid, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). La decisión implica la cancelación de todas las actividades institucionales y promocionales previstas para estos días.

El Consistorio, que hoy se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, traslada su pesar a todas las familias y desea una pronta recuperación a las personas heridas. Las acciones turísticas previstas se reprogramarán para fechas posteriores.

Diputación de Cádiz tampoco irá a Madrid

La Diputación de Cádiz ha suspendido toda su agenda institucional tanto en la provincia de Cádiz como en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, donde solo se mantendrá la agenda técnica y, en consecuencia, no habrá actividad promocional en señal de respeto a las víctimas y de apoyo a las personas afectadas en unos momentos de dolor y consternación. Por tanto, solo se llevará a cabo la agenda de reuniones técnicas del personal del Patronato Provincial de Turismo así como la atención al público desde el stand de la provincia de Cádiz, que se desarrolla durante el fin de semana.

Miembros de la Corporación provincial y personal de la Diputación de Cádiz han guardado este mediodía un minuto de silencio en la entrada principal del Palacio Provincial en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario que se produjo ayer en Adamuz (Córdoba). La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha expresado en nombre de la Corporación provincial las “condolencias y todo el apoyo” a las familias y allegados de las víctimas del grave accidente ferroviario.