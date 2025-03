Puerto Real: La música de Rock, el cine y la palabra, libres como el viento

El Club Social Exartes de Puerto Real acogió el pasado viernes un espectáculo para los sentidos. La banda Búfalo Blues presentó en sociedad su nueva propuesta 'The Rock Movie Show'. Todo detallado listado de intenciones que no dejo indiferente al numeroso publico que atestaba la sala.

Pulcritud en la organización, donde destacó la perfecta conjunción entre música, cine y palabra. Todo salió tal como se soñó. Qué complicado, en este mundo tan rápido en conceptos. Tan repleto de ruidos innecesarios.

Se trató de ensamblar y trasmitir luego los vericuetos de Rock a través de la historia. Sin otro objetivo que compartir experiencias y sensaciones. Desde que el rock nace en la década de los 50 en EEUU, son numerosos los ejemplos que nos dejó el celuloide de esa ligadura entre cine y rock. La pantalla grande se hacia inmensa. La rebeldía de una juventud ávida por desafiar las normas sociales y culturales de la época se hacía presente. Esa manera de entender la vida se extendió a lo largo de los años.

La temática no pudo ser más certera. Apuntaba a lo social, la igualdad, el respeto, las relaciones personales y la emoción. Enfatizando en la composición, la performance en vivo y la originalidad.

En un rato, sobre el ambiente del acogedor recinto del Club Social Exartes, aparecieron retazos de la escena del rock en el séptimo arte. Paisajes sonoros. Silencios con vos propia. Matices musicales. Rebeldes melodías.

Un minucioso trabajo de la banda nos trasladó entre composiciones musicales y películas que las sustentaban: Steppenwolf - Born To Be Wild (Easy Rider 1969); Rock Around the Clock – Bill Haley & His Comets (Blackboard Jungle); Jailhouse Rock – Elvis Presley (Jailhouse Rock); A hard day's night – The Beatles (A hard day's night); The Party Instrumental (El Guateque); Heaven on their minds (Jesus Christ Superstar) 1975; The End - The Doors (Apocalypse now) 1979; AnotherBrick in thewall – Pink Floyd (The Wall); Johnny B Goode - Chuck Berry (Regreso al futuro); Laya - Derek and The dominos (Uno de los nuestros); Just Dropped In 1967 - Kenny Rogers (El gran Lebowski); I´m a Believer - The Monkees - (Shrek); That´s the Way - Led Zeppelin (Casi Famosos); Like a Rolling Stone (Un completo desconocido) y Hush - Deep Purple - (Erase una vez Hollywood).

La otra noche -durante esa tregua del agua que se desprendía de las nubes-, pudimos asistir a un espectáculo en toda regla. Cineastas y músicos pusieron de manifiesto que la pasión, la emoción y la verdad prevalecen ante un mundo en el que las prisas y los sinsabores van ganando terreno.

El grupo Búfalo Blues nos señaló el camino. Las imágenes y los sonidos son capaces de unir, de una manera especial, a los seres humanos. Y esto no es nuevo, ya dejara escrito Confucio -hace más de 2.000 años-, que “donde las palabras quedan fuera, la música empieza”. Se abre un nuevo sendero musical sin retorno. Sin aspavientos innecesarios. Libres como el viento. Tuve el placer, gracias a la amistad con uno de los músicos: Alejandro, de aportar los textos. Así lo viví y así lo cuento.