Puerto Real mejora las farolas fotovoltaicas de la Avenida de la Universidad tras años de mal funcionamiento

El Ayuntamiento de Puerto Real va a renovar las baterías de las farolas fotovoltaicas situadas en la Avenida de la Universidad, una vía fundamental que conecta el campus universitario con la barriada del Río San Pedro y con el centro de la ciudad. Estas actuaciones responden a la necesidad de sustituir equipos que habían alcanzado el final de su vida útil, lo que había provocado un funcionamiento deficiente del sistema de alumbrado en los últimos años. La intervención está siendo ejecutada por la empresa adjudicataria del contrato de suministro de las farolas iniciales, en coordinación con la empresa municipal GEN, responsable de colaborar en la planificación, supervisión técnica y apoyo logístico de la actuación.

El objetivo de esta intervención es restablecer el correcto funcionamiento del alumbrado fotovoltaico, garantizando niveles adecuados de iluminación en un corredor muy transitado por estudiantes, vecinos y usuarios habituales. La sustitución de las baterías permitirá mejorar la autonomía y el rendimiento de las farolas, reforzando el compromiso municipal con la sostenibilidad energética y reduciendo los costes de mantenimiento a medio plazo.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, ha destacado la importancia de estos trabajos: “Era una actuación prioritaria. Después de años de mal funcionamiento, era imprescindible renovar estas baterías para garantizar una iluminación segura y eficiente en un eje fundamental de movilidad para miles de personas cada día. Este arreglo es un paso más en nuestra apuesta por mejorar el espacio público y modernizar nuestras infraestructuras”, dice Montilla.

Los trabajos se están desarrollando de forma escalonada para minimizar molestias a los usuarios, y se prevé que concluyan en los próximos días. Una vez finalizada la renovación, todas las unidades fotovoltaicas recuperarán su rendimiento óptimo.

Con esta actuación el equipo de gobierno liderado por Aurora Salvador, reafirma su compromiso con la eficiencia energética, la modernización urbana y la mejora continua de los servicios municipales.