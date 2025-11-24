Una sentada para levantar la profesión: los estudiantes de CAFYD protestan en el Campus de Puerto Real

Este lunes, los estudiantes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) del campus de la UCA en Puerto Real, al igual que los del resto de España, han protagonizado una protesta en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Río San Pedro. Una “sentada para levantar nuestra profesión” y para exigir una Ley Estatal de Ordenación de las Profesiones del Deporte, más justa.

Han denunciado la situación crítica que atraviesa el sector por la ausencia de una normativa que regule quién puede ejercer como profesional del deporte en España. Esta falta de regulación genera inseguridad jurídica tanto para los titulados como para los usuarios de servicios deportivos, y permite que personas sin la formación adecuada puedan trabajar en ámbitos que requieren conocimientos especializados.

“Somos un colectivo que se forma durante años para diseñar, dirigir y evaluar actividad y ejercicio físico con rigor científico, seguridad y responsabilidad social, que en España está siendo infravalorado e invisibilizado”, dijeron Laura Nieto e Iván Madrid, estudiantes de CAFYD en el Campus de Puerto Real.

Lamentaron que se permita que personas sin formación asuman funciones para las que estos profesionales se han preparado durante cuatro años de estudios universitarios, como los que se imparte en el campus puertorrealeño.

“Lo más grave es que la propia Ley del Deporte establece que el Gobierno debe presentar un proyecto de Ley para regular a los educadores físico-deportivos, definiendo sus funciones. Pero este mandato lleva ya más de un año pendiente de cumplimiento”, recordaron.

Iván Madrid, estudiante de CAFYD, dio lectura al manifiesto junto a Laura Nieto / C. P.

Los estudiantes temen que, en el contexto político actual, el proceso pueda quedar paralizado, lo que supondría un serio retroceso para la profesión y para la protección de la ciudadanía. Y es que, tal y como recogía el manifiesto, “ordenar las profesiones del deporte no es un privilegio corporativo, sino una condición necesaria para garantizar calidad, seguridad y equidad en los servicios físico-deportivos que recibe la población”.

Así, en la sentada recordaron las muchas razones por las que es “imprescindible” contar con una Ley Estatal. Entre ellas, evitar que cualquier persona con una titulación inferior pueda desempeñar las mismas funciones que un graduado o graduada en CCAFD, pese a la diferencia de nivel formativo y de competencias. También que se diluya el valor de la formación universitaria, equiparándola injustamente con otros niveles educativos.

En ese mismo sentido, alertaron del riesgo que supone que la ciudadanía no pueda distinguir quién está realmente cualificado para planificar y supervisar ejercicio físico, también en contextos de salud, entre otras muchas.