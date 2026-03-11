Puerto Real guarda silencio en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Puerto Real ha rendido homenaje este mediodía a todas las personas que han sufrido el horror del terrorismo recordando con especial emoción, a quienes perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo de 2004, una fecha que permanece profundamente marcada en la memoria colectiva de nuestro país.

A las 12:00 del mediodía, a las puertas de la Casa Consistorial y de otros edificios municipales, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas. Entre ellas, se encuentra Daniel Paz Manjón, hijo de la vecina puertorrealeña Pilar Manjón, quien fue la primera presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

El 18 de junio de 2009, el Ayuntamiento de Puerto Real nombró a Daniel Hijo Adoptivo de la Villa, a título póstumo, reafirmando desde entonces el compromiso municipal con la causa de la Asociación 11-M. Con este gesto, Puerto Real vuelve a manifestar su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y barbarie, y su firme voluntad de mantener viva la memoria de quienes ya no están.