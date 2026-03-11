Puerto Real busca participación para los reconocimientos del Día de la Villa

La Villa de Puerto Real fue fundada por Carta Puebla por los Reyes Católicos el 18 de junio de 1483. Por lo tanto, el próximo mes de junio se celebrará el 543 aniversario de la fundación de la ciudad en el llamado ‘Día de la Villa’. Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Puerto Real organiza un programa de eventos que, como principal acto, incluye la entrega de las máximas distinciones de la ciudad: los nombramientos de hijos e hijas predilectos y adoptivos, y la entrega de la Medalla de la ciudad.

Con la idea de hacer los reconocimientos más participativos, se ha abierto un plazo (hasta el 17 de abril) para presentar candidaturas a las distinciones honoríficas del Día de la Villa 2026, un reconocimiento anual con el que la ciudad homenajea a personas, colectivos e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo y bienestar del municipio.

Las distinciones incluyen tres modalidades:

• Medalla de la Villa: Otorgada de forma individual o colectiva a personas físicas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado por su aportación al progreso cultural, social o económico de Puerto Real.

• Hijo o Hija Predilecta: Reconoce a puertorrealeños y puertorrealeñas cuya trayectoria personal o profesional destaque por su calidad humana y por contribuir, mediante su labor, al prestigio y buena imagen de la ciudad.

• Hijo o Hija Adoptiva: Destinada a quienes, sin haber nacido en Puerto Real, mantienen una vinculación continuada y significativa con la localidad, demostrada a través de una labor constante en beneficio de la Villa.

Las propuestas podrán entregarse en el Registro Municipal, mediante instancia normalizada, y a través de la Sede Electrónica Municipal, para quienes prefieran realizar el trámite telemáticamente. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía, asociaciones y colectivos a participar activamente en este proceso, presentando candidaturas que reflejen la diversidad de personas y entidades que trabajan día a día por Puerto Real.

La concejala de Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez, ha destacado la importancia de implicar a la ciudadanía en este reconocimiento colectivo señalando que “el Día de la Villa es un momento para mirar a nuestro alrededor y reconocer a quienes hacen de Puerto Real un lugar mejor con su esfuerzo, su talento o su compromiso. Invito a todas y todos los puertorrealeños a presentar candidaturas y a participar en este proceso, que es una forma de agradecer públicamente la labor de quienes dejan huella en nuestra ciudad”.