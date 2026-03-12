Puerto Real felicita a Estero Natural por su proyecto de restauración ambiental en la Bahía de Cádiz

La propuesta de la empresa de Puerto Real, Estero Natural, para la restauración ambiental en el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz, ha sido seleccionada dentro de la convocatoria de proyectos sociales y medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja.

La iniciativa prioriza la restauración ambiental de los esteros de la salina de Belén, espacios fundamentales del litoral gaditano por su valor ecológico y su contribución a la biodiversidad del Parque Natural. Las actuaciones previstas incluyen la recuperación de espacios degradados, una mejora de infraestructuras hídricas tradicionales y acciones de educación ambiental, voluntariado y sensibilización ciudadana.

Son un conjunto de medidas orientadas a proteger hábitats esenciales para aves y fauna de marisma, al tiempo que se refuerza un modelo de desarrollo sostenible vinculado al territorio. El proyecto, presentado por Salvador Algarín y Antonio Rivero, ha sido elegido entre numerosas candidaturas recibidas de toda Andalucía.

El Ayuntamiento de Puerto Real, que recientemente entregó a Estero Natural el Premio a la Promoción Turística de la Villa, ha felicitado a la empresa entendiendo que esta selección supone también un “reconocimiento al compromiso, la innovación y la experiencia de una empresa que trabaja desde Puerto Real para la conservación de nuestros ecosistemas y el impulso de la economía azul”.

La concejala de Turismo, Virginia Mena, ha señalado que la puesta en marcha de este proyecto “tendrá un impacto muy positivo para Puerto Real, permitiendo avanzar en la conservación del patrimonio natural local, impulsar iniciativas de participación ciudadana y educación ambiental y reforzar la imagen del municipio como referente en sostenibilidad y conservación del litoral”.

Asimismo, el Consistorio subraya que la selección del proyecto sitúa a Puerto Real en el mapa de iniciativas respaldadas por la Fundación Unicaja para avanzar hacia una sociedad más sostenible y comprometida con la preservación de su entorno.