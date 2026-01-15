Puerto Real explora el 'cohousing' como alternativa residencial para los mayores

Ayer miércoles se celebró en la sede de la empresa públicade Vivienda EPSUVI una reunión con representantes de las cooperativas Viento del Sur y Gaditano Senior, interesadas en desarrollar proyectos de viviendas colaborativas (cohousing senior) en el municipio. Este modelo de vivienda, orientado a personas mayores en el que varias personas o familias comparten un conjunto residencial diseñado para fomentar la vida en comunidad, manteniendo al mismo tiempo espacios privados, apuesta por la autonomía personal, el apoyo mutuo y la vida en comunidad. El encuentro tuvo como objetivo conocer en detalle las propuestas de ambas cooperativas y analizar los próximos pasos para impulsar esta alternativa residencial en Puerto Real.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Montilla, destacó que “es una opción innovadora que permite a las personas mayores vivir de forma independiente, pero en comunidad, compartiendo espacios, servicios y cuidados, y manteniendo un alto grado de autonomía”. Subrayó además que este modelo “encaja perfectamente con los valores de sostenibilidad, envejecimiento activo y vida digna que defendemos desde lo público”.

Durante la reunión se abordaron cuestiones clave como la situación urbanística del municipio, la disponibilidad de suelo y los marcos normativos existentes, así como el papel del Ayuntamiento para facilitar este tipo de proyectos dentro de una política de vivienda social y responsable. Montilla afirmó que “la EPSUVI y el Ayuntamiento están dispuestos a acompañar y orientar estas iniciativas, siempre dentro del marco legal y con criterios de interés general”.

Por su parte, la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, valoró muy positivamente el encuentro subrayando que Puerto Real presenta una creciente necesidad de soluciones habitacionales adaptadas para mayores, debido al envejecimiento de la población y a la falta de recursos residenciales intermedios entre el hogar tradicional y las residencias.

Además, añade que el cohousing senior no solo es una solución habitacional, sino también una nueva forma de cuidar y acompañar a las personas mayores, adaptada a los cambios sociales y familiares. “Necesitamos alternativas que combinen autonomía y acompañamiento, espacios accesibles y seguros, y que fomenten la convivencia para evitar el aislamiento. El cohousing senior puede ser una herramienta clave para responder a esta demanda”, señaló.

El Ayuntamiento considera esta reunión un paso importante para explorar nuevas fórmulas residenciales adaptadas a las necesidades de una población cada vez más envejecida y solitaria, diversificando el modelo de vivienda y avanzando hacia soluciones más humanas, sostenibles y comunitarias.

El equipo de gobierno que lidera Aurora Salvador continuará trabajando para que este modelo sea una alternativa real dentro de la estrategia municipal de vivienda y derechos sociales