EPSUVI cierra el 2025 con actuaciones que permitirán la construcción de unas 220 viviendas públicas en Puerto Real

La Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (EPSUVI) ha cerrado 2025 con un “saneamiento de su situación económica, una reorganización interna y la puesta en marcha de actuaciones sobre su patrimonio que permitirán posibilitar la construcción de unas 220 viviendas públicas y reforzar la oferta de alquiler asequible en el municipio”, según el balance realizado por la empresa al finalizar el año. Durante este 2025 se han celebrado cinco Consejos de Administración en los que se han aprobado medidas para clarificar sus cuentas, ordenar su estructura de personal y definir un nuevo marco de actuación en materia de vivienda junto al Ayuntamiento.

Saneamiento económico y reordenación interna

En el ámbito económico, el Consejo de Administración del 13 de junio formuló las cuentas anuales de 2024 y el informe de gestión, que se elevaron a la Junta General para su aprobación, paso necesario para clarificar la situación contable de la empresa. Posteriormente, en la sesión del 12 de diciembre se acordó proponer una reducción de capital social destinada a compensar pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial, con el objetivo de garantizar la viabilidad futura de EPSUVI como herramienta pública de gestión del suelo y la vivienda.

Ese mismo Consejo aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el manual de valoración y las tablas salariales de EPSUVI, lo que dota a la empresa de una estructura organizativa “clara y estable”. El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Montilla, ha destacado que “la aprobación de la RPT supone un antes y un después para EPSUVI, porque permite ordenar la empresa, reconocer funciones y responsabilidades y dotarla de estabilidad para afrontar los retos en materia de vivienda pública que tiene Puerto Real”.

Gestión del patrimonio y nuevas promociones

En materia de patrimonio, el Consejo del 16 de septiembre aprobó la valoración y el inicio del procedimiento de enajenación mediante subasta pública de la parcela conocida como “Campo de Fútbol”, valorada en 3.793.008,59 euros, así como de 14 plazas de garaje en el edificio Cruz de la Degollada 21. Estas operaciones permitirán obtener liquidez para reforzar la actividad de la empresa y, especialmente, posibilitar la construcción de unas 220 viviendas, además de avanzar en la puesta a disposición en alquiler asequible de las 14 viviendas de la Degollada.

Antiguo campo de fútbol Sancho Dávila / C. P.

El Consejo de Administración del 22 de diciembre acordó elevar a la Junta General la propuesta de venta al Ayuntamiento de Puerto Real de tres promociones de viviendas de protección oficial (VPO) y del Centro Cívico del Barrio Jarana. Esta medida se plantea como una solución coordinada para afrontar ejecuciones hipotecarias y garantizar el uso público de estos inmuebles dentro de las políticas municipales de vivienda.

Nuevo marco de actuación en vivienda pública.

De cara al futuro inmediato, el Pleno Municipal ha aprobado el marco de actuación relativo a la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera, que consolida el papel de EPSUVI como instrumento principal de la política municipal de vivienda. Este encargo incluye, entre otras funciones, la promoción de viviendas de protección oficial en el municipio, la gestión del parque público, la participación en la redacción de planes de suelo y vivienda, el fomento de la rehabilitación y conservación del parque edificado, la evaluación de situaciones de necesidad social vinculadas al acceso a la vivienda y la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Puerto Real.

“El gobierno de Aurora Salvador quiere que EPSUVI sea una herramienta útil al servicio de una política de vivienda social, responsable y sostenible, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y de gestionar con rigor el parque público de viviendas”, ha subrayado José Montilla. “La coordinación entre EPSUVI y el Ayuntamiento es fundamental para proteger el patrimonio público, garantizar su uso social y reforzar las políticas municipales de vivienda”, ha añadido.

Balance del ejercicio 2025

“A pesar de todas las dificultades de EPSUVI se valora el año 2025 como un ejercicio de reordenación, responsabilidad y toma de decisiones estratégicas, que permite sentar las bases para una empresa pública más sólida, útil y que pueda afrontar los retos del nuevo año”, ha concluido el concejal de Urbanismo y Vivienda. Con este conjunto de decisiones económicas, organizativas y patrimoniales, EPSUVI se posiciona para reforzar la promoción de vivienda pública y la protección del parque residencial destinado a las familias de Puerto Real.