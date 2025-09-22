La EPSUVI pone en venta el antiguo campo del Puerto Real Club de Fútbol

El teniente de alcaldesa de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real, José Antonio Montilla, ha informado de que el Consejo de Administración de Epsuvi ha aprobado la puesta a la venta de la parcela del antiguo campo de futbol Sancho Dávila, ubicada en una situación estratégica para el desarrollo urbanístico de Puerto Real y que ha sido valorada en 3.793.008 euros.

En la parcela se pretende construir 220 viviendas: 110 de renta libre, 56 viviendas de protección oficial (VPO) y 54 viviendas sociales en alquiler asequible. Además, se crearán equipamientos de uso terciario o comercial, en una superficie de casi 9.500 metros cuadrados.

Asimismo, también se ha aprobado la enajenación y puesta en el mercado de 12 plazas de garaje en Cruz de la Degollada. Son las que se encuentran en la planta sótano del edificio que la Epsuvi compró al SAREB el pasado verano, y que ahora se están rehabilitando para alquiler asequible.

“Estas dos operaciones suponen un impulso económico para el municipio y una mejora de gestión del patrimonio público”, dice el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla.

En referencia a la operación de la parcela del antiguo campo del Puerto Real Club de Futbol, “porque va a dinamizar la construcción de viviendas, impulsar la oferta de VPO y favorecer nuevas actividades económicas”. La operación de las plazas de garaje, que tendrán un precio de 10.087 euros por plaza, porque “dará respuesta a la alta demanda de estacionamientos en la zona y se pondrá en uso un activo público cuyo beneficio revertirá en la ciudadanía”.

El concejal delegado de Urbanismo y vivienda subraya que estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia de aprovechamiento de los recursos municipales. “Necesitamos avanzar en materia de vivienda porque nuestro municipio soporta problemas habitacionales con alquileres elevados y escasez en la venta, por lo que este recurso supone una oportunidad para mitigar esta situación”, dice Montilla

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, hace referencia a la importancia de “continuar dando soluciones a problemas enquistados en la Villa, entre ellos los suelos de Entrevías, con lo cual se está recuperando la normalidad de forma escalonada, fase a fase”. Explica la primera edil de la Villa que, “tras resolver una deuda de más de 38 millones, ahora ponemos en el mercado unos suelos para construir viviendas, reforzando nuestra empresa de pública para que pueda realimentarse y ejecutar más promociones a un ritmo constante”.