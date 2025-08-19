Podemos Puerto Real exige soluciones para evitar que los servicios públicos sigan "en caída libre"

Podemos Puerto Real también se ha sumado a las críticas que el gobierno municipal de la Villa esta recibiendo respecto a la situación de los servicios públicos de la ciudad. La formación morada pone el foco en una “reducción del 30 % de la plantilla municipal -según la Junta de Personal- debido a la dejadez de los dirigentes políticos”. Insiste Podemos en que esta merma ha llevado a la administración a una situación de “incapacidad para garantizar servicios mínimos, incluso durante eventos clave como la Feria 2025.

La portavoz de Podemos Puerto Real, Beatriz Rodríguez, asegura que el deterioro está siendo tan prolongado en las condiciones laborales, que ha llevado a que la plantilla acuerde, mediante asamblea general, “no realizar servicios extraordinarios hasta que se solucionen los problemas de pérdida de derechos, retrasos salariales e imposibilidad de organizar actividades festivas básicas”. Y es que, la falta de pago de horas extraordinarias ha obligado al Ayuntamiento a suspender múltiples actividades municipales.

“Es inadmisible que la ciudadanía pague las consecuencias de una administración paralizada. La falta de personal no es un accidente: es el resultado de años de mala planificación, improvisación y paralización política”, dice Rodríguez.

La formación concluye demandando la inmediata elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo para reiniciar la cobertura de plazas esenciales, así como la apertura de una Oferta de Empleo Público urgente para reforzar el personal.