Puerto Real deja sin habla a Alex O´Dogherty

C. P.

Puerto Real/Con un rotundo aplauso y con un público entregado, finalizaba el espectáculo ‘Palabras Mayores’ de Alex O´Dogherty, en el Teatro Principal de Puerto Real. No era la primera vez que el actor, cómico y monologuista isleño pasaba por el teatro de la Villa. Lo hizo hace justo un año con ‘Imbécil’, un show que se podría entender (o no) como una primera parte de la Palabras Mayores que ahora estrenaba.

Lo presentó ante un público fiel, tal y como se demostró cuando el propio actor preguntó quién de los presentes había asistido a su última representación, y la mayor parte del respetable levantó la mano. Durante el show, Alex O´Dogherty (así está bien escrito) jugó con las palabras. Desde su propio apellido -que esta “harto de deletrear”- a las que ha ido recopilando en los espectáculos que ha ofrecido en las 52 provincias españolas y que, según dijo, “formarán parte de un libro” que se sumará a otras publicaciones ya lanzadas como el de ‘Las Recetas de Amalia’ (aquí a la venta), el libro de cocina que creó junto a su madre y que promocionó en el show. “Soy autónomo, tengo que venderlo”, decía cada vez que hacia pausas publicitarias que con mucho humor encajó a la perfección durante el espectáculo.

Alex Odojerti (así no está bien escrito, es O´Dogherty) improvisó y, sobre todo, interactuó con el público que asistió también atento a las reflexiones sobre el respeto, el buenísmo, las redes sociales y las críticas. En definitiva, una reflexión sobre el poder de la palabra, de las Palabras Mayores.

Tal fue la entrega de O´Dogherty (así sí), que a medida que fue avanzando en el espectáculo se fue quedando sin voz. “No veas la corriente que entra por aquí detrás”, decía mientras el público, tapado en la primera fila con sus abrigos, se levantaba para ofrecerle un caramelo de jengibre. “Esto no me ha pasado en la vida”, decía arrancando aplausos de apoyo.

Aun así, ofreció un show de dos horas de duración, en el que contó “cosas que no vienen a cuento” y otras que sí, cantó, bailó y sobre todo divirtió a un público que salió del Teatro cruzando los dedos para que ‘Imbécil’ y ‘Palabras Mayores’ sean las dos primeras partes de una trilogía, de la que volver a disfrutar en el Teatro Principal.