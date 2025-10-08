Puerto Real ya cuenta con un vivero de empresas del CEEi Bahía de Cádiz

La ciudad de Puerto Real ya cuenta con un vivero de empresas de la mano de la Fundación CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) Bahía de Cádiz. La presidenta de la Fundación CEEI, Carmen Romero, y el vicepresidente del IMPRO, José Antonio Montilla, inauguraron este miércoles las instalaciones que, finalmente, se han abierto en la primera planta del número 99 de la calle De la Plaza (entre Ancha y La Palma).

“Para el CEEI es un día importante porque Puerto Real era el único municipio, dentro de los patronos de la fundación, que no contaba con un centro de apoyo a las empresas y a los emprendedores”, dijo Carmen Romero, tras inaugurarse el que es, además, el décimo centro de estas características que se abre.

Este nuevo vivero de empresas tiene ocho oficinas disponibles, que oscilan entre los 10 y los 18 metros cuadrados, y que incluyen mobiliario de oficina, electricidad, agua y aire acondicionado. Todas están ya disponibles para que los interesados puedan reservarlas, con alquileres a precios muy competitivos.

“Además, en el CEEI Bahía de Cádiz se da apoyo para conseguir que la tasa de supervivencia de las empresas cada vez sea mayor, porque no es fácil emprender un negocio”, apuntó Romero, quien destacó la “magnífica ubicación” del centro.

Nuevo vivero de empresa del CEEI Bahía de Cádiz en Puerto Real / C. P.

Con el espacio que ahora se abre, el Centro Europeo de Empresas e Innovación ya dispone de un total de 223 oficinas en la provincia de Cádiz, en las que se han alojado ya más de 760 empresas a lo largo de la historia del CEEI, que arrancó en 1997.

Por su parte, el teniente de alcaldesa, vicepresidente del Instituto Municipal de Promoción y Desarrollo Económico (IMPRO), José Antonio Montilla, que excusó la ausencia de la alcaldesa, agradeció el trabajo de la Fundación CEEI en Puerto Real.

“Para nosotros es un orgullo porque esto supone un hito estratégico para la ciudad y para el apoyo al emprendimiento”, dijo. El edil, quien recordó que el origen del vivero de empresas se situaba en una parcela municipal que no pudo salir adelante por distintas complicaciones, manifestó que “la inauguración de este vivero no es solo la apertura de un edificio, sino la apertura de una puerta al futuro, de un espacio donde las ideas, el conocimiento y la colaboración trasforman proyectos reales en empleo y oportunidades”.

Hizo también hincapié en que el Ayuntamiento de Puerto Real lleva tiempo trabajando en hacer de la ciudad un referente de innovación, de sostenibilidad y economía. “En este camino, la alianza con el CEEI es fundamental y esperamos seguir avanzando de la mano”.

Así, para finalizar, Montilla confió en las capacidades de un espacio que “debe posibilitar un nexo de transferencia del conocimiento y de la creación de redes, que impulsen el crecimiento desde el territorio. Puerto Real tiene mucho que ofrecer: su tradición industrial, su universidad, su posición estratégica y, sobre todo, su gente; y eso va a posibilitar una alianza que nos permitirá avanzar porque este es el origen de muchas iniciativas”.

Inversión y creación de empleo

CEEI Bahía de Cádiz es una fundación sin ánimo de lucro que tiene función de interés público y está constituida y apoyada por los principales agentes económicos del entorno de la Bahía de Cádiz. Se constituyó en 1997, fruto de la unión de las entidades de promoción y desarrollo económico, públicas y privadas, más relevantes de la Bahía de Cádiz, siguiendo el modelo CEEI de la Comisión Europea (EU|BIC).

Sus objetivos son estimular la inversión, la creación de empleo y la cultura innovadora, la aplicación de la innovación en el tejido industrial y de servicios en el entorno de la Bahía de Cádiz, realizando para ello distintas actividades y ofreciendo servicios de consultoría integral de orientación y acompañamiento a proyectos empresariales.

Con este objeto, CEEI Bahía de Cádiz ofrece servicios avanzados de consultoría, formación, alojamiento empresarial, y atracción y gestión de Proyecto que contribuyan al desarrollo regional y local.