Puerto Real contratará a doce jóvenes desempleados en el programa Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Puerto Real ha sido beneficiario de una subvención de 133.800 euros destinada a la contratación de personas jóvenes desempleadas, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo, con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Activa-T Joven, impulsado por la Junta de Andalucía para fomentar la empleabilidad juvenil y ofrecer oportunidades laborales en el ámbito local.

El teniente de alcaldesa delegado de Recursos Humanos, Antonio Romero, ha informado que, gracias a esta ayuda, se contratará a 12 personas por un periodo de seis meses a jornada completa. Los perfiles profesionales previstos son: 3 recepcionistas/telefonistas, 2 técnicos/as de integración social, 2 peones de obras públicas, 2 empleados/as administrativos de archivo o biblioteca, 2 guías de turismo y 1 diseñador/a gráfico

En todos los casos, el nivel de estudios requerido será Formación Profesional de Grado Superior o titulación equivalente, acorde con las categorías profesionales a cubrir.

La incorporación se realizará de forma escalonada, en función de las necesidades de cada servicio municipal. Romero ha destacado la importancia de este programa indicando que “Activa-T Joven es una oportunidad para que nuestros jóvenes accedan a un empleo digno y adquieran experiencia profesional en diferentes áreas. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para generar oportunidades y reducir el desempleo juvenil en Puerto Real”. El concejal ha subrayado que estas contrataciones no solo benefician a los jóvenes, sino que también contribuyen a mejorar los servicios municipales, “con esta iniciativa reforzamos áreas clave como atención ciudadana, turismo, integración social y mantenimiento urbano, lo que repercute directamente en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”.

Cómo optar al programa

Para poder ser beneficiario del programa, hay que cumplir unos requisitos básicos, como estar en desempleo y cumplir con la edad que marca el programa: de 18 a 29 años

Los interesados deben mantener vigente su inscripción en el SAE y en el Sistema de Garantía Juvenil, ya que el Ayuntamiento de Puerto Real presentará una oferta pública en el SAE, indicando perfiles y número de plazas. Será el Servicio Andaluz de Empleo quien preseleccione a varias personas por cada puesto disponible, siempre que cuenten con la titulación requerida. El Ayuntamiento gestionará las contrataciones a jornada completa por 6 meses, formalizando el contrato y comunicando el inicio del puesto.