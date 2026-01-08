Finaliza el plan extraordinario de limpieza de en Puerto Real: se han retirado más de 60 toneladas de residuos

Durante los dos últimos meses, Puerto Real ha vivido un refuerzo notable de los trabajos de limpieza en sus calles, plazas y espacios públicos. El Plan Extraordinario de Limpieza Viaria 2025, ya finalizado, ha supuesto una inversión de 328.000 euros y ha permitido actuar de forma intensiva en todo el término municipal, desde el casco histórico hasta las zonas periféricas y las barriadas rurales.

El dispositivo ha incluido la incorporación de personal, el uso de vehículos y maquinaria especializada, la aplicación de productos específicos y una campaña de concienciación ambiental destinada a visibilizar los trabajos y apelar a la colaboración vecinal. Entre las actuaciones más visibles han estado la limpieza diaria del viario público, los baldeos nocturnos de calles y plazas y la limpieza de contenedores, además de la retirada de escombros y enseres voluminosos en las islas de residuos, especialmente en aquellas áreas donde se detectaron vertidos incontrolados.

Los trabajos también se han extendido a zonas degradadas y polígonos industriales, con labores de poda, desbroce, eliminación de manchas y retirada de grandes acumulaciones de residuos. En conjunto, el plan ha permitido retirar más de 60 toneladas de desechos, principalmente restos de construcción y demolición, muebles, electrodomésticos y colchones.

Desde el área municipal de Medio Ambiente se insiste en que este esfuerzo no debería ser puntual. El concejal Iván Canca ha señalado que la intención del actual gobierno local es que este nivel de limpieza deje de ser excepcional y pase a formar parte de la rutina diaria del municipio. En ese sentido, el borrador del presupuesto de 2026 contempla una partida de 3,37 millones de euros para limpieza viaria, frente a los cerca de 1,95 millones del presupuesto prorrogado de 2023.

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha incidido en que la limpieza de los espacios públicos es una cuestión directamente relacionada con la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. A su juicio, el reto ahora es mantener una presencia constante de los servicios de limpieza en todos los barrios y no solo en momentos concretos.

Desde la empresa pública GEN también se ha valorado la implicación ciudadana, especialmente en las jornadas de recogida de residuos organizadas con voluntariado en distintos puntos de la ciudad. Además, se recuerda que Puerto Real cuenta con dos puntos limpios gratuitos, en Río San Pedro y Casines, así como con un servicio municipal de recogida a domicilio de muebles y enseres, herramientas clave para frenar los vertidos incontrolados.