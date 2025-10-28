Puerto Real anuncia "el mayor plan extraordinario de limpieza de su historia" con una inversión récord de 328.000 euros
Durante dos meses, con la contratación de 20 personas, se llevarán a cabo actuaciones intensivas en el caso urbano, extrarradio, pedanías y polígonos industriales
Puerto Real aprueba una modificación presupuestaria de unos tres millones para más de cuarenta actuaciones
El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Limpieza Viaria 2025, con una “inversión histórica” de 328.000 euros, “la más alta destinada a planes de limpieza extraordinarios de limpieza hasta la fecha”. Este ambicioso Plan, aprobado en Pleno el pasado septiembre, “tiene como objetivo mejorar la imagen urbana, reforzar la salubridad y avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible”.
Durante dos meses, hasta el 31 de diciembre, se llevarán a cabo actuaciones intensivas en el caso urbano, extrarradio, pedanías y polígonos industriales, abarcando todo el término municipal. Para ello, se ha previsto la contratación de 20 personas y el alquiler de maquinaria especializada, lo que permitirá una cobertura más amplia y eficaz.
En el plan se incluye una limpieza profunda de suelos con hidrolimpiadoras de alta presión, agua caliente y productos específicos, especialmente en zonas céntricas y de alta afluencia; y el baldeo nocturno de calles y plazas, que permite limpiar hasta un 30% más de superficie sin interferencias de tráfico ni peatones.
También se hará un lavado intensivo de contenedores e islas ecológicas, tanto en su interior como exterior, y la renovación de papeleras en espacios públicos con mayores necesidades.
Se suma un plan de desbroce mecánico para eliminar hierbas en todo el municipio, con especial atención a polígonos industriales, pedanías y zonas con mayor proliferación; y el barrido mecánico en zonas de gran extensión o acumulación de hojas como Azahares, Río San Pedro y Villanueva Golf.
Por otro lado, se contempla la recogida especial de muebles, escombros y enseres voluminosos, con especial atención a los denominados “puntos negros”; y la limpieza integral en polígonos industriales, combinando desbroce, retirada de residuos y objetos abandonados.
“Este Plan no solo busca mejorar la limpieza, sino también modernizar y optimizar el servicio, incorporando procedimientos más sostenibles y eficientes”, explica el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca.
El edil ha destacado también que “este Plan responde a una necesidad urgente de reforzar la limpieza viaria, especialmente tras años de limitaciones presupuestarias. Queremos que Puerto Real luzca como merece, y que la ciudadanía perciba una mejora real en su entorno”. Además, ha subrayado que “la inversión no solo es histórica por su cuantía, sino también por su enfoque: apostamos por una limpieza más moderna, más eficaz y más respetuosa con el medio ambiente”.
El Ayuntamiento aspira con su puesta en marcha a elevar los estándares de mantenimiento urbano a niveles comparables con los de las principales ciudades del país, promoviendo además la colaboración ciudadana en el cuidado de los espacios comunes.
