Puerto Real celebrará la Fiesta del Bigote con música en directo en la carpa de la Plaza Alberti

El Ayuntamiento de Puerto Real invita a toda la ciudadanía a disfrutar de la Fiesta del Bigote, que se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre de 2025, a partir de las 23:00 horas, en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en el Paseo Marítimo. La fiesta contará con las actuaciones en directo de La Jungla Band y DJ Nazaret Sánchez, que harán bailar al público con una propuesta musical llena de energía y diversión.

Durante la celebración, se habilitará un Punto Violeta, un espacio de información, acompañamiento y atención dirigido a la prevención de la violencia machista y sexual, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la noche con tranquilidad y respeto. El Ayuntamiento de Puerto Real anima a vecinos y vecinas y visitantes a sumarse a esta cita que combina música, diversión y compromiso con la igualdad.