Puerto Real celebra el Día de la Bandera de Andalucía con un acto institucional en la Plaza de Jesús
Se ha leído una declaración institucional, respaldada por todos los grupos municipales de la Corporación, a excepción de VOX
El Día de la Bandera de Andalucía, en directo
Puerto Real ha conmemorado hoy, 4 de diciembre, el Día de la Bandera de Andalucía con un acto celebrado en la Plaza de Jesús, que ha consistido en el izado de la bandera y la lectura de una declaración institucional por parte de la alcaldesa, respaldada por todos los grupos municipales de la Corporación, a excepción de VOX.
En su intervención, la alcaldesa recordó el significado profundo de la arbonaida, símbolo eterno de esperanza y dignidad de un pueblo que nunca se rindió, evocando su origen histórico y el papel de Blas Infante como padre de la patria andaluza. También hizo referencia a la histórica jornada del 4 de diciembre de 1977, cuando millones de andaluces reclamaron su derecho a decidir su futuro, y rindió homenaje a Manuel José García Caparrós, asesinado en aquella movilización.
La declaración subraya que el andalucismo sigue vivo más de 40 años después, defendiendo valores de libertad, igualdad y fraternidad, y reivindicando una Andalucía diversa, abierta y solidaria, que lucha por la justicia social, la sanidad y la educación públicas, y por políticas que reduzcan las desigualdades históricas.
“Desde Puerto Real, el primer pueblo de Andalucía que apoyó la iniciativa por la autonomía, renovamos nuestro compromiso con esta tierra y sus luchas, afirmó la alcaldesa, destacando que la bandera verde y blanca no es solo un símbolo, es un latido, un legado y una promesa de futuro”, señaló la alcaldesa.
La declaración ha concluido con la proclamación del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía, en homenaje a quienes lucharon por la autonomía y a quienes siguen construyendo una tierra más justa y solidaria y con la lectura de un poema a cargo de una persona del público.
