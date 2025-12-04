Puerto Real celebra el Día de la Bandera de Andalucía con un acto institucional en la Plaza de Jesús

Puerto Real ha conmemorado hoy, 4 de diciembre, el Día de la Bandera de Andalucía con un acto celebrado en la Plaza de Jesús, que ha consistido en el izado de la bandera y la lectura de una declaración institucional por parte de la alcaldesa, respaldada por todos los grupos municipales de la Corporación, a excepción de VOX.

En su intervención, la alcaldesa recordó el significado profundo de la arbonaida, símbolo eterno de esperanza y dignidad de un pueblo que nunca se rindió, evocando su origen histórico y el papel de Blas Infante como padre de la patria andaluza. También hizo referencia a la histórica jornada del 4 de diciembre de 1977, cuando millones de andaluces reclamaron su derecho a decidir su futuro, y rindió homenaje a Manuel José García Caparrós, asesinado en aquella movilización.

Acto en el patio de la Casa Consistorial / DCA

La declaración subraya que el andalucismo sigue vivo más de 40 años después, defendiendo valores de libertad, igualdad y fraternidad, y reivindicando una Andalucía diversa, abierta y solidaria, que lucha por la justicia social, la sanidad y la educación públicas, y por políticas que reduzcan las desigualdades históricas.

“Desde Puerto Real, el primer pueblo de Andalucía que apoyó la iniciativa por la autonomía, renovamos nuestro compromiso con esta tierra y sus luchas, afirmó la alcaldesa, destacando que la bandera verde y blanca no es solo un símbolo, es un latido, un legado y una promesa de futuro”, señaló la alcaldesa.

La declaración ha concluido con la proclamación del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía, en homenaje a quienes lucharon por la autonomía y a quienes siguen construyendo una tierra más justa y solidaria y con la lectura de un poema a cargo de una persona del público.