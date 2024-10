El Puerto Real C.F. amaga con dejar la competición y culpa de ello al Ayuntamiento por no saldar su deuda

Puerto Real/Decir que la situación del Puerto Real Club de Fútbol es insostenible y que la entidad está al borde de la desaparición no es una ninguna novedad teniendo en cuenta la situación que vienen padeciendo desde hace ya más de quince años. Sin embargo, ahora han alcanzado un punto en el que incluso peligra que sigan formado parte de la competición deportiva. El Club amaga con retirare por cuestiones económicas. “Estamos en una situación en la que es imposible seguir caminado en la competición liguera, tanto con el Puerto Real C. F. como con su filial, el equipo B”, dijo este martes el presidente de la entidad verdiblanca, Antonio Bohórquez, lanzando el enésimo grito de auxilio dirigido al Ayuntamiento de Puerto Real.

El Club, según su presidente, necesita una media de 6.500 euros mensuales para mantener a ambos equipos en la competición y poder hacer frente a los gastos de arbitraje, desplazamiento de jugadores y equipo técnico, entre otros gastos. “Una cantidad que es imposible obtener si ni tan siquiera tenemos un campo de fútbol en el que poder jugar y cobrar una entrada”, apuntó.

La propuesta que ahora realiza la entidad, que se va a llevar al pleno ordinario de octubre en una moción que presentarán a través del grupo municipal socialista, es que el Ayuntamiento destine parte del remanente de tesorería a la EPSUVI, que es la empresa pública que mantiene la deuda con el Club por la compra del antiguo campo ‘Sancho Dávila’, para que esta, a su vez, adelante el pago de la deuda pendiente con la entidad deportiva, hasta que se resuelva la denuncia interpuesta por el Club por el impago e incumplimiento de distintos convenios. De no salir adelante esa propuesta, la entidad deportiva convocará una asamblea de socios numerarios para proponer la retirada de la competición por cuestiones económicas.

Sobre las negociaciones que el Club mantiene con el Ayuntamiento para saldar la deuda pendiente, lamentó el presidente la falta de acuerdos tras más de un año de conversaciones. “Creo que desde que Aurora Salvador llegó al Ayuntamiento nos habremos reunido con ella unas diecisiete veces, con el mismo argumento con el que nos hemos sentado con los anteriores gobiernos: reclamando una deuda, que está ya más que reconocida, de 9.300.000 euros”, matizó.

Recordó Bohórquez que, tal y como ya se había planteado al Gobierno socialista, se ha ofrecido una reducción de la deuda de casi cuatro millones de euros, dejándola en 5,5 millones, “pero la realidad es que nos ha dado una coba impresionante. La esencia moral y ética del equipo de Gobierno actual brilla por su ausencia”, manifestó Bohórquez en la rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo de la entidad, Manolo Colón.

También recordó a la alcaldesa, Aurora Salvador, que si la deuda que arrastraba la EPSUVI, (derivada de los problemas de Entrevías), se ha podido solventar ha sido “porque nosotros llevamos de la mano a un inversor para la compra de los terrenos, por lo que no entiendo el triunfalismo de la alcaldesa”. Dijo además que el anterior Gobierno tuvo en su mano hacer la misma operación, pero que “no salió adelante porque ellos tuvieron la decencia de defender los intereses del Puerto Real C. F., y no quisieron dejarnos fuera de la ecuación, como ha hecho ahora la alcaldesa, Aurora Salvador”.

El presidente del Club, que está convencido de que la denuncia que interpuso contra el Ayuntamiento tendrá una resolución favorable para el club deportivo, ha mostrado su sorpresa porque “aún haya miembros en el equipo de Gobierno que piensen que la justicia puede darles la razón y lo vendan así por las barras de los bares”, dijo indignado mientras mostraba el documento de las escrituras del Sancho Dávila, del año 1.956. “Que se imagine la alcaldesa y los concejales que son las escrituras de su casa, que la han vendido a un comprador y que este no le ha pagado. ¿Todavía tiene la inmoralidad de pensar que la juez les puede dar la razón? ¿Aún quieren seguir haciéndole más daño al Puerto Real Club de Fútbol hasta el punto de que una entidad casi centenaria tenga que dejar la competición?”, preguntaba indignado el presidente, para acabar calificando al Ayuntamiento de la ciudad, como “el enemigo número uno del Puerto Real C.F.”.