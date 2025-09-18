Puerto Real aprueba en pleno una modificación del presupuesto de 1,5 millones

Puerto Real ha celebrado este jueves un pleno extraordinario y urgente en el que se han aprobado distintas modificaciones del presupuesto prorrogado, por una cuantía total que supera el millón y medio de euros. En concreto han sido cuatro modificaciones, siendo la de mayor cuantía una de 1.394.616 euros.

Según explicó en la sesión el responsable municipal de Hacienda, José Alfaro, recientemente el Ministerio de Hacienda había notificado al Consistorio de la Villa que recibiría 1.549.616 euros, tras la liquidación extraordinaria de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), correspondiente al año 2023. Una cantidad que, según informó el propio Ministerio, se podría usar para financiar, mediante modificaciones presupuestarias, gastos corrientes del Ayuntamiento.

“Lo que hemos hecho es una recopilación de facturas y cuotas que el Ayuntamiento tenía pendiente, con la intención de reducir el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores”, dijo Alfaro en la sesión.

Hay que recordar que en el primer trimestre de 2025 el PMP del Ayuntamiento se situó en 66,50 días y durante el segundo trimestre en 62,25 días. Un dato que hay que mejorar, ya que el Plan de Ajuste vigente (modificado en 2022), establece que el PMP en 2025 debía estar en 60 días, y el Consistorio ya ha recibido, tanto del Ministerio de Hacienda, como del órgano de Tutela Financiera de Andalucía, requerimientos para que se cumpla.

Así, de entre las facturas que estaban pendientes de reconocimiento por falta de crédito presupuestario, el Ayuntamiento va a hacer frente al pago de cuestiones como los trabajos de rehabilitación del Mercado de Abastos, el desarrollo de la página web municipal, algunas contrataciones de espectáculos festivos y culturales, y el pago a la SGAE (Sociedad General de Autores), entre otras, por un montante de 255.000 euros.

También se incluyen 122.678 euros, para sufragar el coste que tendrá el alquiler de la carpa en la que se ubica el Mercado de Abastos provisional, en la Plaza Alberti, desde julio hasta diciembre de 2025.

Se incluirá también alrededor de 400.000 euros, para las obligaciones derivadas de gastos realizados y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, la conocida como cuenta 413 o “facturas cajoneras”.

Otro destacando montante, de casi 230.000 euros, se destina al pago de cuotas pendientes a distintos organismos y entidades de las que el Ayuntamiento forma parte, como el Consorcio Provincial de Bomberos (101.462 euros), Consorcio Metropolitano de Transportes (87.356 euros), GDR Campiña de Jerez (22.000), y otras de cantidades inferiores como las cuotas del Clúster Marítimo Naval, La red de Ciudades que Caminan y las FEMP y FAMP.

Según explicó Alfaro en el pleno, 318.319 euros de la modificación presupuestaria se van a usar para realizar un plan de choque de limpieza en el municipio, y otros 70.000 euros se usarán para el arreglo de sistemas de climatización en edificios como la Casa de la Juventud, Centro Cultural San José, la Jefatura de la Policía Local y el Teatro Principal.

Por último, se suman 155.000 euros para actualizar los encargos a EPSUVI (Empresa Pública de Suelo y Vivienda)

Todas las modificaciones presupuestarias salieron adelante. La principal de ellas, la de 1,3 millones de euros, solo obtuvo el voto en contra de la edil de Vox. No obstante, los grupos de la oposición, principalmente el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, aprovechó para reclamar al equipo de gobierno local (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía), la necesaria elaboración y aprobación de un presupuesto municipal adaptado a la realidad del municipio, y a acabar con las modificaciones del presupuesto que se aprobó en 2023 y continúa prorrogado.