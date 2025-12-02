Puerto Real alza la voz en apoyo al pueblo palestino: "Gritamos el fin del genocidio en Gaza”

Puerto Real conmemoró en la tarde de ayer el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con un acto en la Plaza de Jesús. Este día, reconocido por Naciones Unidas desde 1977, recuerda la deuda histórica de la comunidad internacional con el pueblo palestino y reivindica sus derechos fundamentales: la autodeterminación, la libertad y una vida digna y en paz. En el contexto actual, marcado por una grave crisis humanitaria y miles de víctimas civiles, Puerto Real volvía a mostrar su apoyo, empatía y solidaridad.

El acto se celebró en colaboración con colectivos solidarios del municipio, muchos de ellos integrados en la Plataforma Puerto Real con Palestina. La concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, subrayó la gravedad de la situación que a día de hoy sigue viviendo el pueblo palestino. “Hoy nos unimos a una conmemoración profundamente marcada por el dolor, la memoria y la dignidad del pueblo palestino. Ocho décadas después del plan de partición de 1947, la realidad sigue recordándonos las consecuencias de la ocupación, el desplazamiento y la vulneración continuada de todos los derechos del pueblo palestino. Estamos hablando de un genocidio”, señaló.

La bandera de Palestina ondea en el patio de la Casa Consistorial / DCA

En el patio de la Casa Consistorial se izó la bandera de Palestina antes de que Cati Bueno y Sergio Almisas, integrantes de la Plataforma Puerto Real con Palestina, diesen lectura al manifiesto de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)

En él se exigían medidas contundentes para poner fin al genocidio en Gaza. Entre ellas, la retirada israelí y la entrada de ayuda humanitaria. También se pidió un juicio por crímenes de guerra y lesa humanidad, y la liberación de todas las presas palestinas en cárceles israelíes y derecho al retorno de las personas refugiadas.

El manifiesto de RESCOP hacia también hincapié en la exigencia del embargo integral y retroactivo de armas a Israel, incluyendo venta, compra, tránsito y cualquier colaboración militar o de seguridad. También la ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel, entre otras medidas.

Para finalizar el acto, se denunció que “el supuesto alto el fuego no ha frenado los ataques en Gaza” y se recordó que “en poco más de dos años han sido asesinadas más de 67.000 personas palestinas”. “Frente a ello - dijo la edil de Derechos Sociales- reafirmamos la importancia del respeto al derecho internacional, hoy gravemente en riesgo, y la defensa del derecho de un pueblo a decidir su futuro. Gritamos el fin del genocidio en Gaza”.

La edil también destacó el papel de la sociedad civil manifestando que cada gesto de solidaridad, cada acto de implicación y cada espacio donde se reclama dignidad contribuye a mantener viva la esperanza de una paz justa. Por último, reconoció la tarea y el compromiso de la Plataforma Puerto Real con Palestina”.