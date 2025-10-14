Puerto Real abre el plazo para presentar trabajos a la octava edición de la Revista Matagorda

La fecha para presentar trabajos originales para la Revista de Estudios Puertorrealeños ‘Matagorda’ ya está abierto. Será la octava edición de la publicación que coordina la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, con el apoyo del consejo editorial, que dirige el puertorrealeño Juan José Iglesias, Catedrático en Historia Moderna de la Universidad de Sevilla.

La fecha tope de recepción de originales para el octavo número de la revista será el 20 de febrero de 2026. En esta ocasión, tal y como se propuso en la presentación del último número de la publicación el pasado mes de junio, se tiene prevista la inclusión de una sección monográfica para aquellos trabajos dedicados al estudio de temas relacionados con la Memoria Democrática en Puerto Real desde todas las perspectivas.

Hay que recordar que ‘Matagorda’ se define como una revista de estudios puertorrealeños, por lo que además tendrán cabida en la misma todos aquellos trabajos relacionados con Puerto Real dentro de los distintos ámbitos científicos-culturales: historia, geografía, bellas artes, arqueología, filología, tradiciones, biografías, patrimonio, etc.

Los originales deberán enviarse en soporte informático (en Word para el texto y JPG el material gráfico) a la dirección de correo electrónico matagorda@puertoreal.es, o bien se enviará o entregará en algún soporte informático en la delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real, en la Plaza Rafael Alberti.

Para cualquier duda o aclaración se puede contactar preferiblemente en la dirección electrónica de la revista, o bien llamando a los teléfonos 856213344 y 856213350. En la dirección web de la revista se podrán encontrar las normas de presentación de originales, así como los números publicados.