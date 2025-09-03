El PSOE de Puerto Real sentencia el verano en la ciudad: "El más frío y vacío que podemos recordar"

Una vez que se ha cerrado la programación cultural y festiva del verano en Puerto Real, con el concierto del gaditano, David Palomar, el grupo municipal socialista ha hecho balance del mismo. A juicio del PSOE local, este verano “ha sido el más frío y vacío de actividades para la ciudadanía y visitantes que podemos recordar”.

En un comunicado, los socialistas acusan al equipo de gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía, de “falta total de interés en dinamizar la ciudad, dejando sin apenas programación cultural ni lúdica a un municipio que merece mucho más”.

Para el secretario general del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, la realidad es que el municipio “está sucio, con contenedores desbordados, basura acumulada y plagas de ratas que recorren las calles”. A esto suma, en el ámbito más lúdico, que “no se le ha ofrecido a la ciudadanía actividades para amenizar el periodo estival. Los más pequeños no han tenido propuestas que favorezcan la conciliación, y las personas mayores tampoco han podido disfrutar de eventos adaptados a ellos, mostrando así un abandono generalizado hacia todos los sectores sociales”.

Recuerda el PSOE que “esta dejadez” afecta también a la economía local, que sufre la falta de eventos atractivos que incentiven el consumo en la hostelería y el comercio. Lamentan que, incluso el evento de fin de verano, “no tuvo la afluencia de otras veces, porque el gobierno local es incapaz de retener al público en una cita que debería haber congregado a miles de personas en la Plaza Rafael Alberti”.

Así, tras despedir el mes de agosto, y con él, el programa de verano, el PSOE considera que los “escasos actos” organizados solo responden a un intento de “mantener el tipo”, resultando “vergonzoso” que se pretendan vender como “grandes logros”.

“Esa actitud demuestra que el equipo de Aurora Salvador o bien se ríe de la ciudadanía, o vive en una realidad paralela muy alejada de los problemas reales de Puerto Real” finalizó Salguero.