El Club Fotográfico 76 Juan Rivera inaugura el curso con 'Un año el imágenes' en Puerto Real

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real ha presentado este martes una nueva exposición colectiva, con la que retoman el pulso a la actividad cultural con la llegada del mes de septiembre. Se trata de la habitual cita de ‘Un año en imágenes’, por la que han recibido la felicitación de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez. Esta ha acompañado a los miembros del Club en su presentación, invitando a la ciudadanía a visitar “una exposición que recoge la esencia del propio Club, y que debe ser de visita obligatoria para todos aquellos que se sientan atraídos por la cultura”.

Será este viernes, 5 de septiembre, cuando se abra al público, a las 19:00 horas, la muestra que recoge una selección de los trabajos que los socios del Club realizaron a lo largo del pasado curso.

En este caso, no es una exposición temática, ya que “cada fotógrafo ha tenido plena libertad a la hora de elegir la temática de los trabajos, lo que convierte a este espacio en una propuesta muy rica en contenidos y técnicas”, expresó el presidente de la entidad, Antonio Alcázar. También aprovechó para agradecer a todo el personal de la delegación de Cultura del Ayuntamiento, la colaboración para poder ofrecer esta muestra, cuyo montaje, por el número de obras expuestas, “es bastante complicado”.

El Club ha entendido esta exposición como “aquellos mercadillos tradicionales y ferias de muestras, a los que los colectivos llevaban las producciones que habían realizado a lo largo de todo el año”, explicó el comisario de la misma, Fito Mendi.

De este modo, la exposición que se podrá ver en el Centro Cultural San José, será tan heterogénea como el propio Club Fotográfico. En concreto, van a ser 22 autores, cada uno de ellos con tres obras que, de algún modo, están relacionadas (a modo de tríptico), por lo que serán 66 los trabajos que en total se podrán disfrutar.

En esta propuesta se abre un compendio de distintos géneros fotográficos, que abarcan desde el minimalismo conceptual al retrato tradicional. Varios autores han optado por la fotografía callejera y de arquitectura, así como de naturaleza. Se completa la muestra con trabajos de fotografía de viajes, deportes, paisajismo, artesanía, fiestas populares e incluso tauromaquia.

Esta muestra, que de algún modo cierra un curso y abre otro para los socios del club, dio pie a la entidad para hacer un balance del curso ya finiquitado y del importante papel que entidades culturales como el propio Club Fotográfico realiza en la difusión de la cultura, en su trabajo diario y en todos aquellos proyectos comunitarios que siguen poniendo en marcha.

De hecho, ahora trabajan en un proyecto auspiciado por Fotojenia, un evento que cada dos años se pone en marcha en Jerez de la Frontera, en el que el Club ha trabajado de forma colectiva alrededor del poemario de Rafael Alberti. “Es un proyecto muy bonito, que relaciona la lírica poética con la fotografía, que nos encantaría que también se pueda ver en el Centro Cultural San José”, expresó Fito Mendi.

La muestra se puede visitar del 5 al 21 de septiembre de martes a viernes de 11:00 a 13 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los fines de semana en horario de mañana, de 11:00h a 14:00h