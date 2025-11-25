El PSOE de Puerto Real celebra el anuncio de Diputación y Ayuntamiento sobre el futuro del Pabellón

El PSOE de Puerto Real ha valorado positivamente el anuncio realizado por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de la ciudad sobre el inicio del proceso para rehabilitar el Pabellón Deportivo Municipal. “Toda iniciativa encaminada a recuperar este emblemático espacio será siempre bien recibida por este grupo municipal, especialmente si sirve para ofrecer a la ciudadanía instalaciones dignas, seguras y accesibles”. Dice el PSOE puertorrealeño, que considera que “la colaboración institucional es una buena noticia para Puerto Real y para su tejido deportivo”.

Ahora, tras el anuncio, el portavoz socialista, Carlos Salguero, confía en que este se materialice con hechos y no se quede en la intención. “Conocemos sobradamente la forma de gestionar del Partido Popular en Diputación y, especialmente, del equipo de gobierno de Aurora Salvador en el Ayuntamiento, que lamentablemente ha convertido en costumbre perder oportunidades fundamentales para el desarrollo del municipio”, apunta Salguero. Por ello, avanza que seguirán el proyecto “seguiremos muy atentos” para “evitar que una vez más se quede todo en promesas sin materializar”.

Recuerda el edil en la oposición que el compromiso anunciado respecto a la actualización del estudio técnico que realizó el PSOE en la anterior, la evaluación real de los daños y la definición de la inversión necesaria, “es un paso imprescindible que llega tarde, pero que, si se realiza con rigor, puede abrir la puerta a una solución definitiva para el pabellón”.

Desde el PSOE de Puerto Real esperan que este trabajo se realice con criterios profesionales y con transparencia, garantizando que la ciudadanía conozca en qué situación se encuentra realmente el edificio y qué opciones son técnicamente viables.

“Reiteramos que el PSOE de Puerto Real estará vigilante y actuará con responsabilidad, como siempre hemos hecho, para que el pabellón vuelva a ser un espacio moderno, seguro y adaptado a las normativas actuales. El deporte es una herramienta de cohesión social y de salud pública, y Puerto Real no puede permitirse más retrasos. Valoramos positivamente este anuncio y deseamos que esta vez se convierta en una realidad, no en otra oportunidad perdida” finalizó Salguero.

