El PSOE cree que la Diputación "castiga" a Puerto Real en materia de inversiones

El PSOE de Puerto Real ha lamentado el “abandono inversor”, que considera que sufre el municipio por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. “Según los datos del presupuesto de inversiones para 2026, Puerto Real aparece con 0 euros de inversión, una situación inadmisible que evidencia el ninguneo institucional del Partido Popular hacia una ciudad con importantes necesidades sociales, económicas y de infraestructuras”, ha denunciado Carlos Salguero, secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real.

Para los socialistas es “intolerables” que la Diputación “condene” a Puerto Real al ostracismo inversor, mientras otras localidades siguen recibiendo financiación. “La Diputación mira para otro lado y castiga injustamente a los puertorrealeños, olvidando sus necesidades reales y frenando el desarrollo de nuestra ciudad”, dice Salguero.

Consideran que esta falta total de inversiones refleja una “estrategia política de abandono” que perjudica directamente a la ciudadanía. “La ciudad necesita actuaciones urgentes en empleo, infraestructuras, mantenimiento urbano, servicios públicos y desarrollo económico, pero la institución provincial ha decidido ignorar al municipio”.

Pero lo que consideran aún más grave es que esta situación “no es puntual”, sino la continuación de una “dinámica de desprecio institucional” que deja a Puerto Real fuera de las prioridades provinciales.

Además de las responsabilidades en la Diputación, los socialistas también señalan al gobierno local de Aurora Salvador, al que acusan de “falta de gestión y de proyectos para Puerto Real”. Habla Salguero, principalmente, de dejadez. “No presentan iniciativas, no buscan financiación y no defienden los intereses del municipio ante otras administraciones. Tras casi ya tres años, seguimos viendo un gobierno sin rumbo, sin trabajo y sin conocimiento de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Puerto Real merece más: merece gestión, proyectos e inversiones reales”, concluye Carlos Salguero.