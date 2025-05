Protesta en el IES Virgen del Carmen: el compromiso de la Junta con las obras del centro no convence a las familias

C. P.

Puerto Real/La explicación que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dado sobre las obras paralizadas en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real no ha convencido a las familias de los alumnos. Este miércoles han vuelto a concentrarse ante las puertas del centro, en una protesta que, además, ha sido la más numerosa de las que se han realizado hasta el momento.

Y es que la AMPA Las Canteras ha contado en esta ocasión con el respaldo de sindicatos, tanto de la educación como del metal (USTEA, CC.OO y CTM) y de distintas formaciones políticas (PSOE, AxSï, Confluencia, Adelante Andalucía y Podemos). A ellos se han unido familias de antiguos alumnos, trabajadores de Navantia (algunos de ellos pertenecientes al comité de empresa) y dos ex alcaldes: José Antonio Barroso, que fue alumnos del centro; y José María González ‘Kichi’, que es profesor del instituto.

“No es cierto lo que dice la Junta de que nos mantiene informados. La última vez que nos reunimos fue el 13 de noviembre de 2024, y hasta el pasado lunes no explicaron al centro que las obras se van a retomar en breve”, explicó la presidenta de la AMPA, Ana Aragón.

Insiste en que quieren más precisión sobre el inicio de los trabajos y su finalización. “En noviembre nos dijeron que se reanudarían en el segundo trimestre del año, y es evidente que aquí no se ha hecho nada. Que nos digan que se empezará ‘en breve’ no nos da ninguna garantía”, insistieron las familias. Además, recodaron que “la modificación del proyecto se hizo en mayo de 2024, por lo que no puede seguir siendo una excusa para mantener paradas unas obras desde hace ya año y medio”.

La insistencia en que comiencen las obras “no es un capricho”. Han vuelto a relatar la situación real del centro. “Están todos los alumnos en un mismo edificio, sin biblioteca, sin sala de estudios, sin laboratorios para proyectos…. Y a esto hay que sumar que cada vez que llueve acaba anegándose todo por las filtraciones de techos y paredes, con el consiguiente riesgo de electrocución debido a la maquinaria con la que trabajan”, lamentaron.

El IES Virgen del Carmen funciona como centro de Formación Profesional desde hace ya más de 75 años y siempre ha sido un referente del sector industrial de la Bahía. Por ello se han sumado a la protesta muchos trabajadores, algunos de ellos representados en la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Su portavoz, Manuel Balber, mostró el apoyo a las familias y dijo no entender cómo “se maltrata a un centro del que sale mano de obra cualificada. No entiendo tampoco que no estén aquí también los empresarios que luego demandan a profesionales porque de aquí han salido los mejores”.

José Antonio Sambruno, trabajador de Navantia y miembro del comité de empresa de Puerto Real, acudió a la protesta de forma personal junto a otros compañeros. “No podemos consentir que una escuela tan emblemática como esta, por la que hemos pasado muchos profesionales, se pierda. Esto hay que reflotarlo tanto de forma estructural como en el ámbito educativo”.

También alumno de este centro fue el ex alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que fue más allá, y aseguró que “esta dejación de funciones de la administración pública no se puede disociar del proceso de desmantelamiento de la industria de la Bahía en general, y del sector naval en particular. Eso se asocia al interés por sustituir a la industria por el sector terciario”.

Hay que recordar que las obras de ampliación y reforma del IES Virgen del Carmen de Puerto Real para la creación de un Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) y su división con el actual IES, comenzaron el 23 de noviembre de 2022.

Lo hicieron con un presupuesto de adjudicación de 5.315.651 euros, y desde su comienzo sufrieron una serie de problemas que han dificultado su ejecución, y que han desembocado en una modificación de proyecto que ha supuesto un incremento en tres millones de euros, sobre el inicial, presupuestándose actualmente en 8,2 millones de euros.

La administración autonómica informó esta misma semana del estado del proceso, así como del pronto inicio de las obras del mismo, con el objetivo de velar por intereses del alumnado. De este modo se “encara la recta final de un proyecto que se ha dilatado en el tiempo por circunstancias ajenas a esta administración y cuya adaptación ha sido necesaria para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas del IES Virgen del Carmen a una educación de calidad”.