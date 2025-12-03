Una proa de barco en la calle Proa del Río San Pedro como "emblema de la identidad industrial" de Puerto Real

Desde esta semana luce en la calle Proa, en la barriada del Río San Pedro, “una estructura muy especial para este barrio obrero”, dice el Ayuntamiento de Puerto Real. Se trata de una “auténtica proa de barco donada por Navantia, que se convierte en un emblema de la identidad industrial y del carácter obrero de Puerto Real”. El Ayuntamiento de la ciudad la ha colocado en el barrio con el objetivo de “embellecer” el entorno y “reforzar la imagen de la ciudad como referente de la industria naval, un sector que ha marcado la vida de generaciones de trabajadores del metal”.

La instalación coincide además con una fecha significativa: los 50 años desde que se puso en marcha el actual dique del astillero de Puerto Real, efeméride celebrada el pasado 28 de noviembre con una jornada de puertas abiertas que reunió a más de 2.000 vecinos y profesionales del sector.

La alcaldesa Aurora Salvador ha subrayado que “Puerto Real no se entiende sin sus astilleros, y el futuro de nuestra ciudad pasa por el futuro de sus trabajadores y de la construcción naval. Una industria clave y un legado forjado con esfuerzo, sudor y dignidad”. La regidora agradeció la colaboración de Navantia, “este gesto fortalece el vínculo entre nuestra ciudad y la industria naval, que ha sido esencial para nuestro desarrollo económico y social”.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, recordó el papel del sector metalúrgico en la historia local. “Durante estas cinco décadas, este centro ha sido pilar de nuestra economía y motor de crecimiento, formación y empleo para miles de familias. La sombra de sus grúas define nuestro horizonte, y celebrar esa historia nos reconforta como comunidad. Este símbolo rinde homenaje a quienes, con sus manos y su oficio, han dado forma a barcos que navegan por todo el mundo”.

El Ayuntamiento ha agradecido el trabajo de todas las personas que participaron el pasado martes 2 de diciembre en el transporte e instalación de la pieza, que se convierte en un hito urbano cargado de memoria industrial.

“Esta actuación integra elementos que evocan la tradición y proyectan el futuro del municipio, recordando que la fuerza del metal y la destreza de sus trabajadores siguen siendo parte esencial de la identidad de Puerto Real”, explica el Consistorio en un comunicado.