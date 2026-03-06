Otro premio de la BonoLoto en Puerto Real: 61.696 euros para un acertante de segunda categoría

La suerte ha sonreído de nuevo a Puerto Real. La Papelería Cistina, situada en la calle Concepción 61, ha vendido un boleto agraciado con el segundo premio de la Bonoloto de ayer jueves, premiado con 61.696,47 euros.

La combinación ganadora del sorteo de ayer jueves fue: 11, 01, 14, 41, 43, 22, con complementario 18 y reintegro 2. No hubo acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), generando un bote de 3.500.000 euros para el próximo sorteo.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), solo tres boletos han resultado ganadores: uno en Puerto Real, otro en León y un tercero en Santiago de Compostela (A Coruña).

Hay que recordar que el pasado 28 de enero, este mismo establecimiento entregó otro premio de la BonoLoto, también de segunda categoría, que supuso casi 79.900 euros para su ganador.