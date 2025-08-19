El PP de Puerto Real exige medidas al gobierno local para garantizar la seguridad del municipio

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, ha exigido al equipo de gobierno local (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía) que implante medidas para garantizar la seguridad en el municipio. Lo hace después de que las secciones sindicales de CSIF, UGT y UPLBA en el Ayuntamiento de la Villa hayan alertado del deterioro progresivo de los servicios públicos, con especial énfasis en la Policía Local.

“Nuestra seguridad está en retroceso ya que se ha reducido dramáticamente el personal: de los 68 agentes existentes en el año 2000, hoy apenas hay 42 para una población que ha crecido de 32.000 a más de 42.000 habitantes”, explica el concejal del PP.

Como ejemplo de esta situación, matiza que “en determinados turnos no hay agentes patrullando las calles, porque los pocos disponibles se ven obligados a custodiar las instalaciones policiales. Además, en muchas ocasiones, solo una pareja de policías está de servicio, lo que impide dar respuesta adecuada en situaciones violentas”. Según Fernández, estos datos tienen como consecuencia directa que algunas comunidades de vecinos se hayan visto obligadas a formar patrullas vecinales por la sensación de desamparo.

“La crisis no es nueva – reconoce Fernández- ya que se remonta al Plan de ajuste de 2012, y aunque hubo mejoras durante gobiernos anteriores al de ahora, el actual equipo de gobierno lleva dos años sin aprobar presupuestos ni convocar empleo público, ni siquiera en el área de Seguridad”.

Ante esta situación, el grupo municipal del PP exige al equipo de gobierno local la convocatoria inmediata de una Oferta de Empleo Público para cubrir, al menos, las 26 plazas de Policía que el municipio ha perdido en los últimos 25 años, entre agentes y mandos intermedios.

También que se apruebe de forma urgente y presupuesto municipal y se desbloqueen los fondos necesarios para garantizar servicios esenciales, como la seguridad pública. A esto suman que se agilicen los procesos selectivos, facilitando que los aspirantes puedan incorporarse sin perder oportunidades por demoras administrativas.

En la batería de medidas que proponen los populares está el restablecimiento y garantía en el pago de complementos y recompensas laborales, para evitar que los empleados renuncien por falta de motivación o se vean empujados a otros destinos. Y para finalizar, “transparencia total sobre retribuciones, nóminas y criterios de gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento”.

Insiste Vicente Fernández en que “la inseguridad ciudadana y laboral es patente, y está avalada por los sindicatos y por las quejas constantes en redes sociales ante anulaciones de eventos o ausencia policial visible en determinados turnos. Por ello exigimos responsabilidades ante la inacción del gobierno municipal para evitar un colapso irreparable" concluye.