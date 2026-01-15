El PP de Puerto Real exige al Ayuntamiento soluciones urgentes para garantizar el futuro de las Escuelas Infantiles Municipales

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores de las Escuelas Infantiles Municipales (Triquitraque y El Cigarrón), ante la creciente incertidumbre que rodea al servicio y el “riesgo real” que existe para el empleo de sus plantillas.

Durante el encuentro, Fernández trasladó su preocupación por la situación contractual que atraviesan ambas escuelas, ya que la prórroga del contrato que mantiene el Ayuntamiento con Koala Soluciones —empresa responsable del servicio y propiedad de CLECE— expira a finales del mes de mayo, lo que pone en una posición delicada a casi 20 trabajadores que podrían ver peligrar sus puestos si el Consistorio no actúa con urgencia.

“Estamos hablando de trabajadoras que llevan años sosteniendo un servicio esencial para Puerto Real. No se puede permitir que lleguemos a marzo y abril sin respuestas, sin planificación y sin seguridad laboral para quienes cuidan de nuestros niños”, ha señalado Vicente Fernández.

El portavoz popular ha advertido además de que esta situación afecta directamente a más de 120 niños y niñas y a sus familias, en un momento especialmente sensible, ya que el periodo de matriculación se abre en marzo y desde las propias escuelas “no saben qué va a ocurrir ni qué información trasladar a las familias”, según dice el también presidente del PP de la Villa.

“No es solo una cuestión laboral, que ya sería suficiente. Es una cuestión de tranquilidad para las familias, de estabilidad educativa para los menores y de responsabilidad institucional. Puerto Real no puede permitirse improvisaciones con algo tan importante”, añade el edil en la oposición.

Fernández ha recordado que el pasado año se trasladaron promesas sobre una posible municipalización del servicio, una opción que generó expectativas entre los trabajadores, pero que no se ha materializado ni se ha traducido en pasos reales por parte del Ayuntamiento. “Si se prometió municipalizar, que expliquen qué se ha hecho en un año. Y si no se va a hacer, que se diga con claridad y se actúe ya para garantizar la continuidad”, ha añadido.

Asimismo, el portavoz municipal del PP ha explicado que, según han trasladado los propios trabajadores, la empresa adjudicataria ha manifestado estar a favor de una prórroga del contrato, pero que para ello es imprescindible que el Ayuntamiento se mueva y tramite la medida correspondiente.

“Si hay disposición para una prórroga, no hay excusas. El Ayuntamiento debe actuar de inmediato para evitar que este servicio se vea afectado y para proteger el empleo de casi 20 familias de Puerto Real”, insiste Fernández.

Por último, Vicente Fernández ha reclamado al equipo de gobierno de Aurora Salvador que deje de mirar hacia otro lado y adopte decisiones con responsabilidad. “Puerto Real necesita gestión, previsión y soluciones. Lo que no puede ocurrir es que, por la inacción del gobierno municipal, se ponga en riesgo el trabajo de casi 20 personas y el futuro de más de 120 niños y niñas”, concluyó.