El PP de Puerto Real entregó en una gala sus galardones del Día de la Bandera de Andalucía

El Partido Popular de Puerto Real celebró en la tarde de ayer, en el Centro Cultural Rosa Butler, la 'IV Gala de los Premios 4D' con motivo del 'Día de la Bandera de Andalucía', un encuentro que se ha consolidado como un homenaje a la identidad, la cultura y el sentimiento de pertenencia de todos los andaluces. El prestigioso músico internacional Eduardo Paniagua, maestro en la recuperación y difusión de la música andalusí, abrió el acto usando un salterio, un instrumento antecesor del piano, con el que interpretó melodías homenaje a Al Andalus.

El objetivo del acto, que estuvo conducido por el puertorrealeño, Manuel Miranda, era resaltar la esencia de Andalucía y poner en valor el compromiso de quienes la hacen grande, reconociendo la labor de personas, colectivo y entidades. En eso incidió el presidente del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, que fue el primero en tomar la palabra.

Las distinciones subrayaban la aportación de todos y cada uno de los galardonados al crecimiento social, cultural y humano de Puerto Real, contribuyendo a forjar una Andalucía más participativa, solidaria y orgullosa de sus raíces. También en el ámbito empresarial. A la trayectoria empresarial de personas como Manuel Catalán Mena, creador de negocios como el Gran Hotel Ciudad del Sur. Catalán quiso dedicar el premio a los trabajadores y clientes que lo han acompañado durante su extensa trayectoria.

Manuel Catalán Mena recogio el premio junto a sus esposa / C. P.

A la solidaridad y entrega hacia los demás, recibía la distinción Bandera de Andalucía el Inspector Jefe de la Policía Local de Puerto Real, José María Repìso, que también es el mayor donante de sangre de Andalucía, y el segundo de España y Europa. Repiso definió la donación de sangre como "el mayor acto de amor que puede ofrecer una persona", y animó a los presentes a que también se hiciesen donantes.

José María Repiso, Inspector Jefe de la Policía Local de Puerto Real / C. P.

A la superación y esfuerzo en el ámbito educativo, recibieron el premio María Pérez y Cristina Ojeda, alumnas del IES Virgen del Carmen, que obtuvieron el premio extraordinario de bachillerato que otorga la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta. Fue precisamente el delegado territorial del ramo, José Ángel Aparicio, quien les hizo entrega del Galardón, junto a la Jefa de estudios del Instituto.

María Pérez y Cristina Ojeda recibiendo el galardón / C. P.

En esta edición de los premios bandera de Andalucía que otorga el Partido Popular, se quiso reconocer también el trabajo del movimiento vecinal. En este caso, de las barriadas rurales de la ciudad, con un galardón a la Asociación de Vecinos El Rosal, del Meadero de la Reina. Vicente Villar y Olga Ruda, recogieron la distinción en nombre de los vecinos.

Vicente Villar y Olga Ruda, recogieron la distinción en nombre de los vecinos / C. P.

Los del Meadero de la Reina no fueron los únicos vecinos reconocidos en la Gala. También hubo un premio para los de la calle San José, los que residen en el tramo entre las calles Soledad y Nueva, que en los últimos años han demostrado como la implicación de la sociedad hace posible crecer en el ámbito cultural y festivo. En nombre de ellos asistió María Luisa Varela, que realizó una preciosa comparativa de su actividad con el blanco y verde de la bandera andaluza.

María Luisa Varela, vecina de la calle San José / C. P.

También se acordó el Partido Popular de la Escuela de Defensa Personal Juvenil Esteban Colomer en el Río San Pedro, premio en el ámbito deportivo a una entidad que no para de crecer y cosechar éxitos deportivos. La propia escuela ofreció una exhibición dirigida por el joven Esteban Colomer (hijo), el entrenador de Kick boxing más joven de España con titulación reglada.

Esteban Colomer. Director de la Escuela deDefensa Personal / C. P.

También en la barriada Río San Pedro se quedó otro galardón, el que reconocía a la recién nombrada Hermandad Del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza del Río San Pedro. Su hermana mayor, Rosario López, lo quiso compartir con todos los hermanos y muy en especial, con el grupo joven de la Hermandad.

Entrega de la disrincion a la Hermandad del Amor y Esperanza del Río San Pedro / C. P.

La Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna, una de las entidades sociales con más arraigo en Puerto Real, fundada por las Hermanas Carmelitas de la Caridad en 1882, fue otra de las entidades reconocidas por su trabajo y compromiso por el Partido Popular. Además , en el acto se contó con la presencia de muchos de los mayores residentes, que celebraron el premio que la directora del centro, Mamen Ruiz, hizo extensivo también a todo el personal.

Entrega del galardón a vedruna / C. P.

En la gala se pretendía reconocer el crecimiento social, cultural y humano. Tres valores que representa con su arte Rocío Campos Quintana directora de una academia de baile, que recibió el premio en el ámbito de la Cultura, el arte y el flamenco. Y como ejemplo de este arte en el flamenco, se ofreció una actuación de la escuela que dirige.

Rocío Campos recibió el galardó de manos de la presidenta de Diputación y de la delegada del gobierno / C. P.

En su agradecimiento, habló Rocío Campos de las raíces del flamenco, y también de su propia raíz, la de su familia, especialmente la de su madre, Mari Tere Quintana Delgado, que fue una de las galardonadas, a título póstumo. Después de que el conductor de la gala, Manuel Miranda, ofreciese un repaso por la incansable trayectoria de Mari Tere, fue uno de sus hijos, Pedro Campos Quintana, quien recogía la distinción en nombre de la familia. Tras ello, y de forma improvisada, todas las alumnas de la Escuela de Rocío Campos subieron al escenario para rendir homenaje a Mari Tere Quintana. Una muestra del legado que dejó.

Pedro Campos. Hijo de Mari Tere Quintana / C. P.

Para cerrar los galardones, el Partido Popular de Puerto Real quiso hacer un reconocimiento especial al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que estuvo presente en la gala. Sanz, que agradeció el reconocimiento, quiso felicitar a Vicente Fernández y a todo el Partido Popular de Puerto Real, el trabajo realizado. También destacó la importancia de la celebración del Día de la Bandera de Andalucía "como unidad de los andaluces para defender lo nuestro". Para finalizar puso en valor a todos los premiados. "Aquí se ha reconocido la gran fuerza de Puerto Real, la enorme potencia de un maravilloso municipio. La gran Andalucía no la pueden hacer los gobernantes. La hace la riqueza de su gente, como todos los que habéis sido premiados", dijo.

Antonio Sanz recogió el premio de manos de Vicente Fernández / C. P.

El acto finalizó con la interpretación del himno de Andalucía, a cargo de Ángeles Candón y Noa Moreno, del Conservatorio Rafael Taboada de El Puerto de Santa María.