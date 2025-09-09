Una "ponencia atípica" en Puerto Real para recuperar a las mujeres olvidadas del flamenco

La asociación Imagina Educación Alternativa llevará hasta el Centro Cívico Ciudad Abierta de Puerto Real, una “ponencia atípica” sobre la historia olvidada de las mujeres en el flamenco. La ponencia dramatizada y musical ’Más allá del requiebro, ¿dónde están las mujeres?’, tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas. La actividad está abierta al público hasta completar el aforo.

Apoyadas con la voz y sabiduría de Pilar la Mónica y Juan Madrera, almas del reconocido grupo musical EA!, rescatarán de nuestra historia nombres perdidos, arte oculto para las no entendidas, acercando al público presente, en un lenguaje sencillo, el intangible valor de este patrimonio cultural, siempre aplicando la perspectiva de género, elemento fundamental de la metodología de la asociación.

El proyecto, subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, “pretende difundir historias de vida de mujeres flamencas de épocas pasadas, como herramienta para el empoderamiento colectivo, así como fomentar a través del humor, el arte y la cultura la asistencia a espacios de difusión y participación”, según explicó Xiomara Sáez, de Imagina Educación Alternativa

Creada en el año 2000, Imagina Educación Alternativa es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter feminista, siendo su eje principal la lucha por la igualdad de género a través de la equidad utilizando metodologías y mecanismos mediante perspectiva de género.

En esta asociación, profesionales de lo social y artístico trabajan llevando a cabo acciones y proyectos, cursos, talleres, ponencias, material audiovisual y dramatizaciones performativas. Además, tratan de promover el autodescubrimiento y empoderamiento de manera lúdica y participativa con el objetivo de ofrecer herramientas para la transformación personal y social.