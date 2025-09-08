El gobierno local de Puerto Real planta al Club Fotográfico por la presencia de imágenes taurinas en una exposición colectiva

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real inauguró el pasado viernes en el Centro Cultural Iglesia de San José, su exposición anual ‘Un año en imágenes’, una muestra de una excelente calidad, en la que 22 miembros de la entidad exponen un total de 66 fotografías de distinta temática y usando distintas técnicas. Una exposición muy variada, con distintas miradas, que crean un trabajo tan heterogéneo como la propia entidad.

Dentro de esa variedad, tres fotografías han generado una inesperada polémica, que hizo que la presentación de la muestra no contase con ninguna representación del equipo de Gobierno. Ni la edil de Cultura, Nazaret Ramírez, ni la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, que son las representantes municipales que suelen acompañar al Club, acudieron a la presentación.

La concejala de Cultura sí que los acompañó en la rueda de prensa para presentar la muestra, e incluso invitó a la ciudadanía a que acudiesen a disfrutar de ella al Centro Cultural San José. Sin embargo, en la puesta de largo de ‘Un año en imágenes’, no hubo presencia institucional.

Exposición 'Un año en imágenes' del Club Fotográfico 76 Juna Rivera / C. P.

Ese gesto no se pasó por alto, y fue el presidente del Club, Antonio Alcázar, quien dio las explicaciones. “Hoy no nos acompaña ningún representante del Ayuntamiento porque no están conformes con tres fotografías taurinas que se exponen en esta sala”, dijo Alcázar. “Querían retirarlas y nos hemos negado rotundamente. Creemos que la libertad de expresión está por encima de cualquier ideal político, sea del color que sea”, añadió.

Alcázar, quien expresó también que no era intención del Club generar ningún tipo de polémica al respecto, quiso dejar clara la postura de la entidad en referencia a la libertad de expresión: “Es innegociable”.

Tras ello, la entidad entregó una insignia del Club a Guillermo Sasián, técnico municipal de la delegación de Cultura y Fiestas, como agradecimiento a su trabajo y por las facilidades y profesionalidad que siempre demuestra ante cada una de las propuestas del Club Fotográfico.

Abierta hasta el 21 de septiembre

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real ha entendido esta exposición como “aquellos mercadillos tradicionales y ferias de muestras, a los que los colectivos llevaban las producciones que habían realizado a lo largo de todo el año”, explicó el comisario de la misma, Fito Mendi. De este modo, la exposición que ya se puede ver en el Centro Cultural San José, recoge el trabajo de 22 autores, cada uno de ellos con tres obras que, de algún modo, están relacionadas (a modo de tríptico), por lo que son 66 los trabajos que en total se pueden disfrutar.

En esta propuesta se abre un compendio de distintos géneros fotográficos, que abarcan desde el minimalismo conceptual al retrato tradicional. Varios autores han optado por la fotografía callejera y de arquitectura, así como de naturaleza. Se completa la muestra con trabajos de fotografía de viajes, deportes, paisajismo, artesanía, fiestas populares e incluso tauromaquia.

Esta muestra, que de algún modo cierra un curso y abre otro para los socios del club, dio pie a la entidad para hacer un balance del curso ya finiquitado y del importante papel que entidades culturales como el propio Club Fotográfico realiza en la difusión de la cultura, en su trabajo diario y en todos aquellos proyectos comunitarios que siguen poniendo en marcha.

La muestra se puede visitar hasta el 21 de septiembre de martes a viernes de 11:00 a 13 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los fines de semana en horario de mañana, de 11:00h a 14:00 horas.