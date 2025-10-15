La Policía Nacional interviene de forma urgente un incendio en un edificio de viviendas en Puerto Real

Una actuación reciente de los bomberos en la provincia, en una imagen de archivo.

La Policía Nacional intervino en la madrugada del pasado 12 de octubre tras producirse un incendio en un edificio de viviendas de la calle Séneca, en Puerto Real. Gracias a la rápida actuación de los agentes, se logró desalojar con éxito a los vecinos del inmueble y colaborar eficazmente con los servicios de emergencia en la contención del fuego.

Los hechos ocurrieron cuando un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraba patrullando por la zona, observó una gran cantidad de llamas saliendo de una ventana situada en la cuarta planta del edificio. Inmediatamente, los agentes comunicaron la situación al CIMACC-091, solicitando la presencia urgente de los Bomberos y el apoyo de otros indicativos policiales.

Los agentes accedieron al interior del inmueble con el objetivo de alertar a los residentes y facilitar su evacuación ante la peligrosidad del incendio, que se propagaba con rapidez. Para agilizar el desalojo, los efectivos se dividieron por plantas, realizando una requisa completa del edificio y garantizando que todos los vecinos abandonaran sus viviendas de forma segura, muchos de ellos sorprendidos por el suceso mientras dormían.

Pocos minutos después, se personaron en el lugar otros equipos policiales que colaboraron en la evacuación y en el aseguramiento del perímetro, permitiendo la actuación de los servicios de Bomberos, quienes desplegaron varias unidades para la extinción del fuego.

Una vez evacuadas todas las personas, los agentes localizaron e identificaron a los moradores de la vivienda afectada. Según informaron, el incendio podría haberse originado en una alargadera eléctrica ubicada en una de las habitaciones, tras detectar un fuerte olor a plástico quemado mientras se encontraban en el baño.

Dada la gravedad de los daños y la inhabitabilidad de la vivienda, la Policía Nacional activó los recursos necesarios para gestionar un alojamiento temporal a los afectados, que fueron reubicados provisionalmente en un establecimiento hotelero de Puerto Real.

Tras la extinción inicial del incendio y el precinto de la vivienda, uno de los agentes detectó nuevamente olor a quemado. Al acceder de nuevo al interior, comprobó que las llamas se habían reactivado en la misma habitación debido a la acumulación de restos plásticos y las altas temperaturas. A las 05:35 horas, los Bomberos regresaron al lugar para realizar una segunda intervención y asegurar la completa extinción del fuego.