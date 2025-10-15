Roban en Chiclana 120 garrafas de gasolina, dos motores y una embarcación procedentes de una operación antidroga

Este fin de semana Chiclana fue escenario de un robo de 120 garrafas de gasolina (unos 3.000 litros), dos motores y una embarcación, todo ello material intervenido en una operación de la Guardia Civil, relacionada con el tráfico de droga y que se encontraba depositado en dependencias municipales, cedidas a este cuerpo, según han confirmado a este medio fuentes del Ayuntamiento de Chiclana.

Concretamente, los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, cuando los ladrones rompieron la valla de la parcela en cuestión, que se encuentra situada en la zona de El Torno. Parece ser que la operación antidroga se llevó a cabo recientemente y el combustible incautado estaba a la espera de ser retirado por una empresa que se dedica a ello.

La voz de alarma la alzó el sindicato UPBL, que en sus redes sociales daba buena cuenta del suceso, achacando este “a la situación lamentable que atraviesa la Policía Local por la inacción del delegado, José Vera,” y aprovechaba la ocasión para pedir su dimisión, al igual que hacía el Partido Popular en una dura nota de prensa, en la que decía que “José Vera no puede seguir ni un día más al frente de la seguridad en Chiclana. Tras el último robo a la propia Policía Local, su renuncia es urgente y necesaria. Y si por soberbia no tiene la dignidad de irse, el alcalde debe actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato”.

No obstante, fuentes municipales consultadas por este periódico reiteraban esta mañana, hasta en tres ocasiones, que el robo ocurrió en unas instalaciones que el Ayuntamiento tiene cedidas a la Guardia Civil, por tanto, “la custodia de lo que se encuentra en este lugar corresponde a esta”.