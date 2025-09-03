Policía, drones y voluntarios: así funcionó el dispositivo para localizar a José tras desaparecer en Barrio Jarana

La familia de José, un vecino de Puerto Real de 65 años, había denunciado su desaparición el pasado sábado, tras no tener conocimiento de su paradero, con el agravante de que el hombre había presentado recientemente problemas de salud.

En la mañana del 1 de septiembre, agentes de la unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio familiar, donde realizaron una inspección sin hallar indicios de una desaparición violenta.

Tras entrevistar a vecinos y familiares, los investigadores consideraron como principal hipótesis una salida voluntaria del domicilio, posiblemente motivada por un estado de salud precario. Se barajó que el hombre habría salido en la madrugada del 31 de agosto, presumiblemente en ropa interior.

Con estos datos, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona próxima al domicilio, con especial atención al pinar y las salinas cercanas. A la búsqueda se sumaron de manera voluntaria varios vecinos del lugar.

Asimismo, se solicitó colaboración a la UDEV de la Comisaría Provincial de Cádiz y al Grupo de Medios Especiales para el despliegue de un dron de rastreo. A las 17:00 horas del lunes, efectivos de apoyo se incorporaron a la operación, aunque el dispositivo aéreo no logró localizar al desaparecido tras varias horas de vuelo.

Finalmente, a las 21:00 horas, gracias a la colaboración ciudadana y al amplio dispositivo policial, se localizó al hombre tumbado entre matorrales secos de aproximadamente un metro de altura, en una parcela cercana al pinar. El desaparecido, tal y como se sospechaba, se encontraba en ropa interior, consciente pero desorientado y en evidente estado de deshidratación.

Efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, junto con personal de Protección Civil y servicios sanitarios, que prestaron asistencia médica al varón antes de proceder a su traslado al Hospital de Puerto Real, donde permanece bajo observación. Desde la Policía Nacional se agradece la colaboración ciudadana y el esfuerzo de todos los cuerpos y unidades que han participado en la rápida localización del desaparecido.