Se busca a José, desaparecido de alta vulnerabilidad en Puerto Real

SOS Desaparecidos ha activado una alerta para intentar dar con el paradero de José R. V., un hombre de 65 años, vecino de Puerto Real, que fue visto por última vez el pasado sábado 30 de agosto, en el Barrio Jarana.

Su familia alerta de la “alta vulnerabilidad” del hombre, que salió sin documentación y podría estar desorientado., por lo que agradecen cualquier dato que ayude a dar con su paradero lo antes posible.

José Tiene 65 años, de complexión delgada y mide entre 1,75 y 1,80m. Tiene el pelo negro y canoso, y los ojos azules. Quienes puedan aportar datos sobre él, pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o en el correo: info@sosdesaparecidos.es.