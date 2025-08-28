Piden ayuda para localizar a Inma, desaparecida en Puerto Real: “Ella no se iría nunca dejando a sus hijos”

Desde el mediodía de ayer miércoles, la familia de Inmaculada Martínez Santana, de 52 años, está buscándola desesperadamente. A primera hora de la mañana salió a caminar por el Paseo Marítimo de Puerto Real, como hace cada día, y no regresó a casa ni se ha sabido más de ella. Aunque algunas personas han informado que la vieron un poco más tarde desayunando en un bar y caminando por la calle De la Plaza, su rastro se pierde poco después de las 10:00 de la mañana.

Sus familiares, que ya han presentado una denuncia ante la Policía, han llenado las redes sociales con fotografías pidiendo colaboración ciudadana para intentar dar con su paradero. “La conocemos, y sabemos que ella no se iría nunca dejando a sus hijos”, dicen estos.

Desde que empezaron a extrañarse por su ausencia, han recorrido la ciudad de punta a punta, organizando batidas por distintos espacios, pero ni rastro de ella.

Inma tiene 52 años, mide entre 1,70 y 1,75 m, de ojos marrones y pelo rubio. En el momento de su desaparición vestía un pantalón corto y una camiseta rosa.

Quienes puedan aportar datos relativos a su paradero pueden contactar con la policía, o a través de la Asociación SOS Desaparecidos, en el teléfono 868 286 726 y en el correo info@sosdesaparecidos.es.