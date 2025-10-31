El pleno de Puerto Real aprueba el desahucio de El Inesperado donde se instalará la Peña Canalejas

El pleno ordinario del mes de octubre en el Ayuntamiento de Puerto Real, celebrado en la tarde de ayer, jueves aprobó el desahucio administrativo de la finca que ocupa el antiguo bar El Inesperado, así como su vivienda anexa, en el parque de Las Canteras.

Según explicó el primer teniente de alcaldesa de Hacienda, José Alfaro, la finca “está actualmente ocupada en precario, por personas que no tienen ningún justo título para habitarla”. Tras iniciarse el expediente, la Unidad de Patrimonio dio traslado del mismo a las personas que actualmente residen en la vivienda anexa al viejo bar, pero presentaron una serie de alegaciones que han sido desestimadas.

Este expediente, tal y como recordó el portavoz de Andalucía por Sí, Alfredo Fernández, no es la primera vez que se aprobaba (salió adelante por mayoría), ya que el pleno también lo respaldó en el año 2016, aunque debido a la situación de vulnerabilidad de las personas que residían en el mismo no se siguió adelante.

La intención del Ayuntamiento de Puerto Real es, una vez que se culmine el desahucio, ceder las instalaciones municipales a la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, mediante un acuerdo que aún no se ha definido y referente al que los andalucistas mostraron sus temores.

Fernández, quien consideró que el uso que se le pretende dar a las instalaciones es “el adecuado” para un colectivo que “lo necesita más que nunca”, ya que se encuentra en un edificio con muchas dificultades y su futuro se afronta con complicaciones; sí que planteó dudas en la fórmula que se usará para la cesión. Esta aún se desconoce, y AxSí exigió garantías.

“Van a desahuciar unas instalaciones que el Ayuntamiento cedió, en un principio para la instalación de un quiosco y se ha convertido, no sabemos cómo, en lo que es hoy. Los que no queremos que se ceda con dificultades administrativas para un colectivo social y cultural que se encuentre luego con problemas por la ubicación del mismo en un Parque Natural”, dijo el edil en la oposición.

Antiguo Bar El inesperado en Las Canteras / C. P.

Sobre este asunto, la portavoz del PSOE, Elena Amaya, dijo confiar en que los pasos que se vayan a dar “contarán con el asesoramiento de los técnicos municipales y en que no se va a hacer nada de manera fraudulenta”.

En eso mismo incidió la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, quien recordó que en el pleno solo se estaba votando el expediente de desahucio. “Una vez que salga adelante –dijo la primera edil- nos vamos a sentar con la Unidad de Patrimonio para ver el procedimiento legal más adecuado, que dé seguridad y garantías cuando la Peña Flamenca ocupe ese espacio, que espero que sea por muchos años. No se va a hacer nada fuera de la ley”.

Finalmente, la propuesta salió adelante con los votos de La confluencia, PSOE, PP, Adelante Andalucía y VOX. AxSí y la edil no adscrita, se abstuvieron. De este modo, se da el primer paso para que la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real pueda contar con unas instalaciones apropiadas para continuar desarrollado su actividad cultural.

Actualmente, la entidad realiza su trabajo en el antiguo instituto Manuel de Falla, en la única parte que el viejo edificio, cerrado por cuestiones de seguridad, mantiene su actividad. Desde hace años, se ha estado buscando una alternativa para la Peña, que a punto estuvo de ocupar el Centro de Asociaciones El Porvenir, en la calle Hispanidad, aunque finalmente esa propuesta también se tumbó. Queda ahora pendiente el modo en el que se va a ceder las instalaciones, así como las más que probable reforma que precisarán las instalaciones de El Inesperado.