La 'Plataforma para el Impulso del Transporte en Puerto Real' lamenta el poco interés de las administraciones

Puerto Real/Tras una primera ronda de conversaciones con las administraciones implicadas, la Plataforma para el Impulso del Transporte Público en Puerto Real ha manifestado su preocupación por la falta de eco de la Junta de Andalucía, de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Puerto Real ante las deficiencias detectadas en el transporte público metropolitano en Puerto Real y la discriminación que esta ciudad sufre respecto a municipios vecinos.

Para la Plataforma no bastan las buenas palabras y exigen soluciones concretas, entre otras cuestiones, en cuanto a la estación intermodal, al apeadero de RENFE, al Tranvía Cádiz-Puerto Real y a los servicios insuficientes tanto de bus como de trenes de media distancia.

Asegura la Plataforma que “la Junta de Andalucía, en este momento, no tiene previsto acometer la construcción de la estación de autobuses -que sí se está construyendo en El Puerto de Santa María- y no nos consta que se esté proyectando la fase 2 del tranvía Cádiz-Puerto Real, que daría solución a la movilidad del Rio San Pedro y por tanto al Campus universitario”.

En cuanto a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el colectivo lamenta que, en un principio, “no se ha mostrado receptiva a defender que los trenes de media distancia que pasan por Puerto Real paren en su apeadero, forzando a muchas personas a desplazarse a la estación del Puerto de Santa María”.

Por último, referente al Ayuntamiento de Puerto Real, con quien también se han reunido, dicen no entender que “las cuestiones mencionadas no estén en la agenda política de la alcaldesa y que el equipo de gobierno no esté realizando gestiones respecto al maltrato que recibe la ciudadanía puertorrealeña en materia de transporte público para desplazarnos al trabajo, a citas médicas o por motivos de estudios, que son necesidades básicas para las personas que vivimos en esta ciudad”.

En este contexto, la Plataforma se reunirá el viernes próximo para valorar los resultados de la Mesa Redonda celebrada hace unos días, así como los contactos tenidos con las administraciones competentes, y decidir si se acomete un plan de movilizaciones que ponga las múltiples deficiencias del transporte público de Puerto Real en la agenda política provincial y local.