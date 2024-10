Plantón de las administraciones a la mesa para impulsar el transporte público en Puerto Real

Puerto Real/El objetivo no era ese, pero la primera iniciativa pública de la recién creada ‘Plataforma por el Impulso del Transporte Público de Puerto Real’, sirvió para evidenciar la realidad del problema: muchas personas y colectivos preocupados por el servicio que se presta, y ausencia de respuestas de las administraciones.

Solo el Ayuntamiento de Puerto Real, representado por la alcaldesa, estuvo presente en la mesa redonda quesecelebró ayer martes en el Centro Cultural Iglesia de San José. Aunque estaban anunciados, no hubo representantes del Consorcio Metropolitanos de Transportes ni de Renfe, las entidades desde las que deben partir las soluciones a los muchos problemas que se plantearon en un acto abierto a la participación, que organizó el Ateneo Literario de la ciudad, adherido a la Plataforma. “Renfe ha sido invitada, a través de la Subdelegación del Gobierno, pero no se ha dignado a contestar, y el Consorcio de Transportes ha excusado su ausencia”, dijeron los organizadores.

Federico Fernández, uno de los integrantes de ella, fue quien realizó la moderación de la mesa que abrió el representante de FACUA, David Cifredos, que es una de las entidades que ha impulsado la Plataforma. Cifredos explicó la base del nacimiento de la entidad, que no es otra que mejorar la precaria situación del transporte en el municipio, un punto negro del transporte en la Bahía, pese a ser una localidad con más de 40.000 habitantes y contar con un Campus Universitario, un Hospital Universitario, importantes industrias tractoras y núcleos urbanos de gran entidad como el Río San Pedro, para el que pidieron conexiones propias.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ofreció todo el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Real, y también lamentó la ausencia de otras administraciones en la mesa redonda. “No creo que no estén interesados en solucionar los problemas, me imagino que no han venido porque no tienen nada que ofrecer”, dijo Salvador.

Referente a la creación de una estación intermodal de tren y autobús, la alcaldesa se comprometió a recuperar el proyecto que se elaboró hace casi una década, para presentarlo al Consorcio de Transporte y a sentarse con la Consejería responsable para impulsarlo. Además, la primera edil de la Villa reconició en el acto que desde su llegada al Ayuntamiento hace más de un año, no ha tenido ninguna información oficial sobre la que será la segunda línea del tranvía .

Tras la intervención de la alcaldesa, fueron muchos los ciudadanos que relataron sus propuestas y especialmente, sus problemas diarios en el transporte público, como los que sufre el colectivo de personas con movilidad reducida. De hecho, la Asociacion de Personas con discapacidad 'las Canteras', anunció que se suma a la Plataforma para defender también los derechos de las personas con difversidad funcional en el transporte público.

Las demandas de la Plataforma

Los miembros de la Plataforma denuncian que Puerto Real no dispone de unas condiciones mínimas de acceso ferroviario, careciendo del número necesario de conexiones tanto de trenes de cercanías como de media distancia, a pesar de contar con volumen de población superior a los 40.000 habitantes, de disponer de un Campus Universitario y de un Hospital alejado del núcleo urbano que no sólo atiende a usuarios de este municipio sino también de otras poblaciones, y del protagonismo de las empresas ubicadas en el mismo en las industrias naval y aeroespacial. Como ejemplo, “alrededor del 40% de los trenes del servicio de Media Distancia pasan del largo en el municipio”, recuerdan.

Por otro lado, lamentan que no se hayan iniciado los trabajos para la puesta en marcha de la conexión con Cádiz a través del tranvía. Asimismo, también en relación con el transporte ferroviario, la Plataforma señala las notables carencias de la estación de Puerto Real y su falta de un adecuado mantenimiento, lo que ha ocasionado que sus usuarios padezcan en los últimos meses reiteradas averías en las escaleras mecánicas y en el ascensor, así como filtraciones de agua que en ocasiones han inundado el recinto, lo que supone un peligro para la seguridad de los viajeros.

A las deficiencias en el transporte ferroviario se une las que afectan también de forma notable al transporte público interurbano en autobús que, a juicio de los miembros de la Plataforma, requiere una mejora de las conexiones con el Río San Pedro, tal y como reclaman desde hace años los vecinos de esta barriada, a través de su Plataforma Vecinal, así como el aumento de trayectos con Cádiz y con el Hospital durante los fines de semana.

Asimismo, la plataforma reclama que Puerto Real disponga a la mayor brevedad posible con una estación intermodal (tren-bus), infraestructura de la que ya disponen el resto de municipios de la bahía, por lo que no entiende que en los planes de futuro inmediato de la Junta de Andalucía no se contemple su puesta en marcha.