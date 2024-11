La plantilla del Puerto Real C.F. apoya al presidente: “Entendemos que el Club se plantee abandonar la competición”

C. P.

Cuerpo técnico y jugadores del Puerto Real C. F., en la rueda de prensa de este martes

Puerto Real/El Puerto Real Club de Fútbol ha recibido el apoyo unánime de su plantilla. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se han unido para respaldar a la entidad deportiva en la demanda de soluciones que exigen al Ayuntamiento de Puerto Real.

En la tarde de ayer martes ofrecieron una rueda de prensa en la que tanto el entrenador, Juanma Carillo, como los capitanes del equipo, Manuel Alcedo y Juan Vega, acompañados de otros jugadores, dieron lectura a un comunicado en el que mostraban el respaldo a la directiva, y respaldaron la opción de "abandonar la competición" por la falta de recursos de la entidad,

En el relato de la situación que atraviesa el equipo, en boca de quienes “la padecen”, dijeron sentirse “solos” y “sin ninguna posibilidad de seguir compitiendo”. Los jugadores explicaron que han intentado mantener sus rutinas de entrenamiento con la máxima seriedad, pese a que “el dinero de los desplazamientos, tanto para entrenar como para competir, sale de nuestros bolsillos”.

Sobre esto, recordaron que algunos jugadores del equipo que son de fuera de Puerto Real (Jerez, San Fernando, Arcos y Medina), la mayoría de ellos estudiantes que deben soportar ese gasto. “Los desplazamientos para competir los hacemos en nuestros coches particulares, a veces el club nos da algo para gasolina, pero no siempre se puede”, apuntaron.

Además, recalcaron que no disponen de material para competir en igualdad de condiciones que sus rivales, ni tienen el uso del campo del Virgen del Carmen que necesitarían para un entrenamiento óptimo. Según detallaron, la disponibilidad de campo para los entrenamientos es de 80 minutos cuatro días a la semana, que comparten los dos equipos de la entidad.

“No hemos podido realizar la pretemporada por falta de instalaciones y hemos tenido que desplazarnos a playas y otros lugares no apropiados para desarrollar las sesiones de trabajo. La situación es tan triste que no disponemos de un simple botiquín para curas de urgencia”, relataron

Esa situación hace que, según expresó uno de los capitanes del equipo, “nos sintamos avergonzados de la imagen que, como Club que representa a Puerto Real, estamos dando en la provincia de Cádiz”.

Bohórquez asistió a la rueda de prensa de la plantilla / C. P.

Así las cosas, solicitaron al Ayuntamiento que se ponga en marcha con urgencia la búsqueda de soluciones, y no espere a resoluciones judiciales que pudieron ser perjudiciales para la ciudad. Pero también se dirigieron al pueblo de Puerto Real para “que no deje morir la entidad por una mala gestión municipal”. Por último aprovecharon la ocasión para dar las gracias a la afición que cada domingo acude a los partidos, y en especial al Comando Pirata.

Tras el comunicado de los jugadores, el presidente de la entidad, Antonio Bohórquez, tomaba la palabra para volver a insistir en la mala fe del Ayuntamiento de Puerto Real, por no dar una solución a un problema que se arrastra desde hace 17 años. Recordó la deuda pendiente con el Club, que alcanza los nueve millones de euros, y el poco interés del Ayuntamiento en encontrar una alternativa.