'Las que no pierden el tiempo' y 'Los Pelahigos' ganan el concurso de Puerto Real

La comparsa de Puerto Real ‘Las que no pierden el tiempo’ y la chirigota, ‘Los Pelahigos’, también puertorrealeña, ganaron los primeros premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de la Villa que se ha celebrado en estos días en el Teatro Principal. Alrededor de las dos y media de la madrugada de este viernes, el presidente del Jurado, Juan Montero Álvarez, daba lectura al fallo que repartía premios para las seis agrupaciones que lograron el pase a la gran final.

En la modalidad de comparsas el primer premio fue para ‘Las que no pierden el tiempo’, mientras que el segundo lo logró la comparsa de Conil ‘El tranvía’, y el tercer premio la comparsa de Chiclana ‘Cádiz Despierta’.

En la modalidad de chirigotas los tres premios se quedaron en Puerto Real. El primero lo obtuvo el grupo de ‘Los Pelahigos’, el segundo ‘No he salido antes porque mi madre no me dejaba’ y el tercero ‘Los corte-sanos del Rey’.

Estos premios se suman a los que se conocieron tras el fin de la fase semifinal, en la que se anunciaron los premiados de las agrupaciones infantiles y de los romanceros de adultos.