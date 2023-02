Puerto Real, Cádiz y San Fernando se llevan los premios de infantiles de Carnaval en la Villa

El Concurso de Agrupaciones de Puerto Real cerró este miércoles, bien entrada la madrugada, la segunda y última fase de semifinales con la actuación de diez agrupaciones, que llegaron desde Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Al término de la sesión se dieron a conocer los premios de las agrupaciones infantiles que han participado en este concurso. El fallo del jurado, al que dio lectura su presidente, Juan Montero Álvarez, dejó como ganadora en la modalidad de chirigota infantil a los isleños de ‘The Goden Boys’. En la modalidad de comparsa, fueron ‘Los notas de prensa’ (Puerto Real) los que se llevaron el primer premio, mientras que el romancero infantil ‘No inventamos nada nuevo’ (Cádiz), se alzó con el primer premio en su categoría. El cuarteto de Cádiz ‘Los Consentidos’, también se hizo con el primer premio, mientras que el segundo lo obtuvo el cuarteto infantil 'Selección Olímpica Gaditana. Aquí se entrena como nos da la gana'

Además de a las agrupaciones infantiles, también se dieron a conocer los premios de romanceros, ya que estos no van a estar en la gran final de este jueves. El tercer premio fue para ‘Kadizko Bertsolariak’ (Cádiz), el segundo premio para ‘Vaya con la Abeja Maya’ (Puerto Real) y el primer premio para ‘Los Caravineri. Policía Caletera’. (Puerto Real).

Este jueves tendrá lugar la gran final del concurso, en la que participarán un total de seis agrupaciones: tres comparsas y tres chirigotas. El jurado decidió que pasasen a la gran final las comparsas: ‘El Tranvía’, ‘Cádiz Despierta’ y ‘Las que no pierden el tiempo’. Por su parte, en la modalidad de chirigotas, la más reñida del concurso, estarán: ‘Los Pelahigos’, ‘Los corte-sanos del Rey’ y ‘No he salido antes porque mi madre no me dejaba’.