El periodista José Antonio Piñero dará el pregón de la Navidad de Puerto Real

Poco a poco, el Ayuntamiento de Puerto Real está completando la lista de nombres que tendrán protagonismo en la próxima Navidad 2025. Tras conocerse que Carmen Mejías, Montse Gómez y Gema Guerrero serán la Cartera Real, Estrella de Oriente y Heraldo Real; se anunció a quienes harán la función de emisarios de los Reyes Magos de Oriente: Javier Carrión, Juan Carlos Herrera y Antoine. Hasta ayer, la lista la completaba el belenista Antonio Fernández Velasco, que recibirá la Estrella de Oro de la Navidad, el máximo galardón de la fiesta que otorga el ayuntamiento y la Asociación de Belenistas Ángel Carlier.

Ha sido precisamente esta Asociación la que ha elegido a la persona que dará la bienvenida a la Navidad, en el pregón que se ofrecerá en el Teatro Principal de Puerto Real, el 12 de diciembre a las 19:00 horas. Esa responsabilidad recae en el periodista puertorrealeño, José Antonio Piñero Gutiérrez (Puerto Real, 1975). Piñero, además compagina su labor periodística con la de profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES y en el Colegio Fray Luis de León, donde imparte asignaturas relacionadas con radio, pódcast y producción sonora.

Con una amplia trayectoria en medios como Cadena SER, Onda Cero, Canal Sur y Punto Radio, Piñero ha dirigido y presentado informativos y programas especiales. Actualmente, colabora en Radio Nacional de España y dirige el pódcast Maestros del Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid, además del exitoso pódcast Radioactivo, con más de 50 millones de reproducciones en España y América Latina. Entre sus reconocimientos destacan la Antena de Oro (2007) y el Premio Nacional de Radio al Mejor Presentador de Informativos (2010).