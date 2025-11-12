Antonio Fernández Velasco recibirá la Estrella de Oro de la Navidad de Puerto Real

Puerto Real reconoce este año la trayectoria y dedicación de Antonio Fernández Velasco otorgándole la Estrella de Oro de la Navidad 2025, la máxima distinción en estas fiestas. Nacido en Algeciras y puertorrealeño de adopción desde joven, Fernández Velasco es licenciado en Derecho y ejerce como Gestor Administrativo en el Ayuntamiento de Puerto Real desde hace 25 años, los mismos que lleva vinculado a la tradición navideña local.

Su pasión por el belenismo comenzó gracias a su suegro, el reconocido belenista Pepe Luque, quien le transmitió su experiencia y saber hacer. Desde entonces, Antonio ha perfeccionado su técnica y, desde 2004, abre cada Navidad las puertas de su casa en calle Tomillo, 37, para mostrar sus creaciones, que destacan por su historia y tradición. Ha cosechado siete primeros premios en la categoría de Belén Familiar y cuatro en la categoría de Colectivos, colaborando también en el montaje del Belén de la Cofradía de la Soledad en la Iglesia de la Victoria.

Su obra ha ilustrado el cartel oficial de la Navidad en 2009, y ha sido imagen en otros años como 2013 y 2015. Por todo ello, la Asociación de Belenistas “Ángel Carlier”, de la que es tesorero, y el Ayuntamiento le conceden este galardón como reconocimiento a su entrega y amor por la tradición. La entrega del galardón tendrá lugar el 12 de diciembre en el Teatro Principal durante el pregón de Navidad.