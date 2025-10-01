‘Patinegro: entre arena y sal. La historia continúa’, en el Centro Cultural San José de Puerto Real

La renovada exposición ‘Patinegro: entre arena y sal. La historia continúa’ se ha inaugurado en el Centro Cultural Iglesia de San José de Puerto Real. La muestra pretende sensibilizar al público ante la situación del Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus), reflejando la importancia de su protección y conservación en el litoral gaditano. Se puede visitar hasta el 13 de octubre, de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

Esta exposición está financiada por el proyecto IBERALEX: ‘Gestión sostenible de playas y humedales ibéricos. Conservación del Chorlitejo Patinegro como herramienta para compatibilizar usos humanos y biodiversidad’. Es una iniciativa internacional que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V España-Portugal (POCTEP) 2023-2027.

El objetivo general de este proyecto es el de mejorar el estado de conservación de las poblaciones de Chorlitejo Patinegro en el espacio transfronterizo, a través de una estrategia de gestión integral de playas y humedales supralitorales y continentales que contribuya a la compatibilización de las actividades humanas y la conservación de su biodiversidad asociada.

La exposición multimedia está ideada y dirigida por Alejandro Pérez-Hurtado, profesor del Departamento de Biología e investigador responsable del Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la Universidad de Cádiz. Lleva más de 30 años trabajando por la conservación del Chorlitejo Patinegro. En la actualidad, combina su labor académica e investigadora, con la dirección de los servicios de investigación en las Salinas la Esperanza, donde se encuentra una de las mayores densidades de la especie en el Sur de Europa.

Las fotografías que se presentan en esta Expo han sido realizadas por Fito Mendi, fotógrafo documentalista que ha participado en numerosas exposiciones, registrando la vida de la avifauna de las salinas con el objetivo de que se conozca la vulnerabilidad extrema que sufre esta ave en la provincia de Cádiz.